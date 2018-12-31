ماندگاری کالا در بنادر به سود شرکت های انباردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور در نشست با حسین سعیدی که به تازگی تصدی مدیریت گمرک شهید رجایی و ناظر گمرکات استان را عهده دار شده است، ضمن تبریک انتصاب شایسته وی در این مسئولیت مهم، ابراز امیدواری کرد، با برنامه های مجموعه مدیریتی جدید گمرک شاهد تغییر و تحولات اثربخش و رقم خوردن روزهایی خوب برای تجارت کشور و رضایت مشتریان بندر باشیم.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و گمرک دو مجموعه مکمل همدیگر هستند که باید ضمن رعایت ضوابط و تأمین حقوق دولت زیرساخت ها و بستری را فراهم می کنند تا کالاها به صورت شفاف و در قالب رویه هایی مشخص همچون ترانزیت، ترانشیپ، صادرات و واردات وارد سرزمین اصلی شده یا از کشور خارج شوند.

به گفته عفیفی پور، فعالیت های جانبی باید تسهیل کننده مسیر برای تحقق این هدف مهم باشد، نه ترمزی برای توقف فرآیند خدمات رسانی. زیرا در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند یکپارچگی بیشتر در سیستم است و بخشی از این یکپارچگی مربوط به فعالیت هایی است که در داخل بندر اتفاق می افتد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر لزوم استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در ارتباطات بین سازمانی، خاطرنشان کرد: تبادل اطلاعات بین گمرک و بندر باید به شکلی دقیق و شفاف صورت گیرد تا هم اقتصاد کشور دچار مشکل نشود و هم شاهد افزایش رضایت ارباب رجوع و مشتریان و صاحبان کالا باشیم. از سوی دیگر، امکان پاسخگویی به دستگاه های نظارتی نیز فراهم شود.

وی با اشاره به تأکیدات رییس جمهور و جلسات معاون اول رییس جمهور در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر گفت: در حال حاضر ۴۲هزار کانتینر در محوطه های بندر شهید رجایی وجود دارد که ۱۰ هزار کانتینر از این تعداد از سال ۸۰ تاکنون تعیین تکلیف نشده و بیشترین تعداد نیز مربوط به سال گذشته بوده است.

عفیفی پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص احصاء فهرست کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی به صورت هفتگی گفت: ماندگاری کالا در بندر نه تنها به سود شرکت های انباردار بخش خصوصی نیست بلکه تا میزان چشمگیری بر درآمد آنها هم اثر منفی دارد. زیرا این پدیده باعث ایجاد حاشیه سود شکننده و شیشه ای می شود و گردش کالا در انبارهای شرکت های محوطه دار قطعاً به نفع آنهاست.

در ابتدای این نشست، حسین سعیدی ناظر گمرکات استان و مدیرکل جدید گمرک شهید رجایی طی سخنانی اظهار داشت: گمرک و بندر دو مجموعه جدا از هم نیستند و تحت عنوان دولت جمهوری اسلامی تحت هدایت های مقام معظم رهبری و در راستای تحقق اهدافی مشخص، فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه آمادگی داریم که در بحث تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه به یک جمع بندی برسیم، افزود: بسیاری از این گونه کالاها به دلیل محدویت های ناشی از قوانین و مقررات امکان خروج از بندر را پیدا نکرده است و با تعامل خوب دو مجموعه قابل حل است.

سعیدی اضافه کرد: نتیجه این تعامل مسلما هم به نفع نظام و هم به نفع مردم خواهد بود.

شایان ذکر است، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ظرفیت سالانه ۱۰۰ میلیون تن کالا، بزرگترین و مهم ترین بندر تجاری ایران است که به تنهایی ۵۸ درصد عملیات کالاهای غیرنفتی، ۴۳ درصد عملیات جابجایی فرآورده های نفتی و ۸۵ درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور را بر عهده دارد.

خاطرنشان می شود، حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان متشکل از پنج زیرمجموعه شامل اداره کل گمرک شهید رجایی، شهید باهنر، کیش، قشم و بندر لنگه است و از لحاظ وسعت، درآمد و تعداد کارکنان، گمرک شهید رجایی بزرگ‌ترین و با اهمیت‌ترین گمرک کشور به شمار می‌رود. سهم گمرک شهید رجایی بندرعباس از کل تجارت خارجی کشور به تنهایی بیش از ۳۵ درصد است.