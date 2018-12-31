به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سجاده‌چی در شصت و یکمین نشست تخصصی دراماتورژی قرآن کریم که در مدرسه اسلامی هنر برگزار شد، گفت: اگر منبر و وعظ و کتاب برای اقناع دینی مردم کافی بود دیگر نیازی به مضامین و مصادیق هنری نبود.

وی با بیان اینکه قرار نیست در آثار هنری، قرآن و دین دیگری خلق کنیم، گفت: دنیای تصویر و هنر همیشه و همه جا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد حقیقت دین را به انسان نشان دهد.

این فیلمنامه نویس فیلم سینمایی روز سوم با اشاره به اینکه تصویر خود را به انسان تحمیل می‌کند، اظهار کرد: قضیه تصویر با تجلی فرق دارد و در بسیاری از فیلم‌های دینی، فیلم فقط به تصویر کشیده می‌شود و در انسان تجلی نمی‌یابد.

سجاده چی با بیان اینکه تصویر در دنیای هنر سعی می‌کند که به سنت کلام الله بازگشت کند، گفت: تجلی یافتن حقیقت به این معناست که انسان از همه ظواهر و پوسته‌های ظاهری دنیا عبور کرده و به عمق حقیقت دست پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه تصویر همیشه از کلام نازل‌تر و غیر واقعی‌تر است، افزود: تصویر دینی زمانی خوب و مؤثر است که به کلام الله برسد.

دلایل موفقیت خارجی‌ها در سینمای حقیقت

نویسنده سریال شهریار با طرح این موضوع که کشورهای غربی نسبت به جلوه حقیقت انسانی موفق‌تر هستند، ادامه داد: به غیر از توانمندی و پیشرفتگی امکانات و قدرت تصویرگری، دلیل مهم دیگری که سبب شده آن‌ها فیلم‌های انسانی بهتری بسازند، این است که آن‌ها به خدا نگاه انسان مدارانه و زمینی دارند و می‌توانند جلوه‌های الهی را به صورت ملموس به تصویر بکشند.

سجاده چی با تأکید بر اینکه نگاه غربی‌ها به ماوراء و خدا را تأیید نمی‌کند، گفت: متأسفانه در مسائل دینی و مذهبی ما حواشی و ظواهر مهم‌تر از بطن و متن دین است همین سبب می‌شود که نتوانیم فیلم دینی خوب و مؤثر برای مردم بسازیم.

وی با بیان اینکه حاشیه بستن بر حقیقت کار سینما و سینماگر دینی را سخت می‌کند، افزود: فیلم‌های اخلاقی و حقیقت‌گرا زمانی مؤثر واقع می‌شود که مؤلف و یا سینماگر و یا کارگردان خود مقید باشد.

این نویسنده پیشکسوت با انتقاد از بی‌اعتقادی و بی‌دغدغگی برخی از سینماگران، افزود: مگر می‌شود سینماگری که به دنبال دریافت حق برند و یا دستمزد آن‌چنانی است، فیلم دینی خوب بسازد و یا در آن بازی کند.

سجاده چی با بیان اینکه امام حسین(ع) به عنوان یک الگو دغدغه دین و مردم را داشتند، گفت: انسان وقتی به مردم و پیرامون خود توجه داشته باشد می‌تواند دغدغه‌مند باشد و دین مردم برایش مهم می‌شود.

سینمای دینی با احساس وظیفه تنها شکل نمی‌گیرد

وی با تأکید بر اینکه با دستور اداری و سفارش نمی‌توان فیلم دینی خوب ساخت، گفت: فیلم دینی خوب آن است که انسان با دیدن آن به شرافت و خوبی انسان‌ها پی ببرد و متأثر بشود.

نویسنده فیلم سینمایی قاعده بازی گفت: سینمای دینی این نیست که مدام فیلم‌هایی با مضامین اخلاقی و دینی بسازیم، اگر سالی دوتا فیلم خوب دینی بسازیم اقناع دینی در حق مردم رخ داده است.

سجاده چی برخی فیلم‌های پیامبران بنی اسرائیل را تقبیح کرد و گفت: ساختن برخی فیلم‌های اسرائیلیات بیشتر به کاسبی و دکان شباهت دارد و بی نتیجه است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه فیلمنامه نویسان باید دغدغه دین داشته باشند، گفت: قرار نیست که برخی از سینماگران از این دغدغه حمایت و استقبال کنند، مگر همه مردم از رسالت دینی پیامبران خدا استقبال کردند که ما هم انتظار خوشایندی داشته باشیم.

این نویسنده پیشکسوت سینمای ایران در پایان با بیان اینکه از طرح‌ها و ایده‌های دینی هنرمندان استان قم حمایت خواهد کرد، گفت: سینمای دینی تنها با احساس وظیفه شکل نمی‌گیرد و باید برای آن زحمت کشید و حرف شنید.