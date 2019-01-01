شکوفایی ورزش بانوان بعد از انقلاب با تصمیم جدید/در انتظار روز خوب

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات تاریخی ورزش بانوان در سال ۹۶ ادامه دارد و حال قرار است واپسین روزهای سال ۹۷ با اتفاق تاریخی دیگر برای ورزش زنان ایران بعد از انقلاب رقم بخورد.

شروع با بسکتبال

آبان ماه سال ۹۵ انتشار خبر حضور تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران در تورنمنت ترکمنستان با حضور نماینده فیبا سر و صدای بسیاری در رسانه های ایرانی به پا کرد. دلارام وکیلی، سعیده علی، گلاره کاکاوند پور، سحر نجفی با هدایت فرانک طیاری با هزینه شخصی در تورنمنتی حضور داشتند که فدراسیون بسکتبال ایران از تدارک آن عاجز بود چرا که فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) با حضور بسکتبالیست های محجبه در میادین بین المللی مخالفت می‌کرد. مخالفت بهانه ای بود تا مسئولان فدراسیون از برگزاری دیدار تدارکاتی برای ملی پوشان بسکتبال با تیم های خارجی در راه جلب توجه فیبا سر باز بزنند.

اقدامی که راه گشا شد

در حالیکه مهلت دو ساله فیبا برای جلب توجه آنها برای صدور مجوز حجاب برای بانوان رو به پایان بود، تیم بسکتبال سه نفره ایران خود دست به کار شد و با هزینه شخصی راهی تورنمنت ترکمنستان شد. حضوری خودجوش در تورنمنتی که را ه گشا شد. تیم سه نفره ایران پس از بازگشت از رقابت‌ها به کمیته انضباطی فراخوانده شد که همین امر واکنش رسانه‌ها را به دنبال داشت که در نهایت منجر به ورود وزیر ورزش به ماجرا و لغو برخورد انضباطی با بانوان بسکتبالیست شد.

ورود وزیر برای حل یک مشکل

وزیر ورزش در ادامه دو نامه به فیبا ارسال و خواستار صدور مجوز حجاب شد که در همین راستا یک دیدار دوستانه بین دو تیم لیگ برتری بسکتبال بانوان با حضور نماینده فیبا در ایران برگزار شد و فیبا مجاب شد که حجاب خطری برای بازیکنان ندارد. پس از آن فروردین ماه سال ۹۶ اتفاق تاریخی رقم خورد و فدراسیون جهانی بسکتبال مجوز حجاب برای دختران محجبه بسکتبالیست را صادر کرد.

نگاه ها به سمت کشتی چرخید

این پایان راه نبود و اتفاقات خوب ۹۶ ادامه داشت، زمزمه های راه اندازی کشتی بانوان برای نخستین بار به گوش رسید، زمزمه هایی که با حمایت های رسول خادم رئیس وقت فدراسیون کشتی تحقق یافت و مهرماه ۹۶ به طور رسمی، کشتی بانوان راه اندازی شد. اتفاق تاریخی که آرزوی دختران کشتی گیر بسیاری را برآورده کرد و ورزش اول کشور راه را به روی دختران باز کرد.

وزنه برداران زن هم روی تخته رفتند

پس از کشتی نوبت به وزنه برداری رسید و در اقدامی تاریخی دیگر دختران وزنه بردار بهمن ماه سال ۹۶ برای نخستین بار پس از انقلاب به روی تخته رفتند. تا دو رشته پرافتخار کشتی و وزنه برداری، دختران ایرانی را هم در کسب موفقیتهای آینده سهیم کند.

و حالا فوتبال از نوعی دیگر

حال نوبت به فوتبال رسیده است و قرار است تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای اولین بار گام در چمن ورزشگاه آزادی بگذارد و میزبان تیم ملی زنان روسیه باشد. اتفاقی که نه تنها برای فوتبال و ورزش بانوان تاریخی خواهد بود بلکه سایر زنان ایرانی که خواستار حضور در ورزشگاه آزادی هستند می توانند بدون محدودیت در آزادی حاضر شوند و به تشویق تیم ملی فوتبال زنان بپردازند. این بار نوبت بانوان است تا برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه بیایند و در عمل اثبات کنند که خواستار تماشای فوتبال در ورزشگاه هستند. قدم خوبی که برای نخستین بار از هم جنسان خود به عمل خواهند آورد و امید به آینده برای حضوری آزاد تر در تمام مسابقات فوتبالی فارغ از زن و مرد بودن.

گام مهمی که تاثیرگذار است

پس از تجربه های خوش در بسکتبال، کشتی و وزنه برداری حال قرار است درب های ورزشگاه آزادی به روی تیم ملی فوتبال بانوان باز شود. باز شدن درب آزادی و میزبانی ملی پوشان در این ورزشگاه مقابل رقبا می تواند گام مهم و تاثیرگذاری در راه آماده سازی و پیشرفت فوتبال زنان ایران باشد.

امید به رشته های دیگر

در دو سال گذشته ورزش بانوان روزهای تاریخی خوبی را پشت سرگذاشته است و امید سایر بانوان ایران زمین به رشته هایی مانند شنا و ژیمناستیک برای حضور در میادین بین المللی است. فریبا محمدیان، معاون اسبق ورزش زنان درباره فعالیت این دو رشته در کنار رقبای خارجی اعلام کرده بود: «در حال‌ حاضر با توجه به شرایط و قوانین فدراسیون های بین‌المللی، در تلاش هستیم میزبانی‌ها را طراحی کنیم تا دختران ژیمناستیک و شناگر ما بتوانند خود را در کنار رقبای خارجی محک بزنند.»

با توجه به اقداماتی که در کشتی و وزنه برداری بانوان رخ داده است حال با این صحبت محمدیان نیز می توان به رقابت دختران شناگر و ژیمناستیک کار با رقبای خارجی خود با حفظ شئونات اسلامی امیدوار باشیم تا علاقه مندان به این رشته ها امیدوارتر از گذشته به رشته مورد علاقه خود ادامه دهند.