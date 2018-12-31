کالاهای مورد نیاز مردم استان قزوین ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین روز دوشنبه به همراه مدیر شرکت غله و بازرگانی استان از انبارهای ذخیره کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بازدید کرد.

منوچهر حبیبی در جریان این بازدید گفت: برنج، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ با قیمت تعادلی به منظور تنظیم قیمت بازار به صورت روزانه در فروشگاه های بزرگ و تعدادی از تعاونی ها عرضه می شود.

وی تصریح کرد: این روند تا پایان تعطیلات نورزی سال ۹۸ ادامه خواهد داشت و به مردم اطمینان می دهیم به اندازه کافی کالا در استان ذخیره سازی شده است.

معاون استاندار تاکید کرد: میوه شب عید نیز به اندازه کافی خریداری و ذخیره سازی شده و تمام تلاش مجموعه مدیران اقتصادی استان برای رفع کمبودها ادامه دارد و امیدواریم با این روند شاهد سیر نزولی قیمت ها باشیم.