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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

ویژه‌برنامه نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» در شبکه مستند

ویژه‌برنامه نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» در شبکه مستند

ویژه برنامه «مستندنگار» به تهیه کنندگی رضا جوهرچی از امروز دوشنبه ۱۰ دی همزمان با برگزاری نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» روانه آنتن شبکه مستند می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «مستندنگار» ویژه نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» با پخش آثاری در موضوعات ملت قهرمان، جنگ اقتصادی، مدافعان حرم، نقد درون گفتمانی، بیداری اسلامی، جنگ نرم و تاریخ سیاسی ایران از دوشنبه ۱۰ دی ماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

در این برنامه تلویزیونی یک ساعته، هر شب یکی از مستندهای برتر جشنواره «عمار» پخش می‌شود.

گفتگو با کارگردان اثر پخش‌ شده و گزارشی از اکران‌ فیلم‌های نهمین جشنواره «عمار» در سینما فلسطین از بخش های مختلف این برنامه است.

در قسمت اول  این ویژه برنامه مستند «روزمرگی های یک محیط بان» ساخته محمدجواد رحیمی کارگردان قمی پخش می شود.

کد مطلب 4500347

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