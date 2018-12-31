به گزارش خبرنگار مهر، ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی امروز دوشنبه با حضور وزیر ورزش و معاونان وی در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در پایان این نشست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک با تاکید بر اینکه هدف گذاری این کمیته برای بازیهای ۲۰۲۰ توکیو، ارتقا جایگاه و قرار گرفتن جزو ۱۰ کشور اول است، خاطرنشان کرد: سیاست کمیته ملی پارالمپیک طی سال های گذشته همواره بر اعزام کاروان کیفی به میادین پارالمپیک و پاراآسیایی بوده است. در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ما دنبال حفظ و ارتقا حایگاه بودیم اما در رابطه با پارالمپیک بعدی فقط بر روی ارتقا جایگاه تمرکز داریم.

وی ادامه داد: هدف گذاری کمیته ملی پارالمپیک برای پارالمپیک ۲۰۲۰ این است که جزو ۱۰ کشور اول باشیم. کار سختی است اما با استفاده از فرصت ها دور از دسترس هم نیست.

خسروی وفا با یادآوری اینکه کاروان ایران در دوره پیشین بازی های پارالمپیک صاحب ۸ مدال شد، گفت: اگر ورزشکاران مان در توکیو صاحب ۱۲ تا ۱۴ مدال شوند، می توانیم به این مهم یعنی قرار گرفتن جزو ۱۰ کشور اول دست یابیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین در مورد بودجه این کمیته و اینکه آیا برای رسیدن به این هدف بزرگ کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: واقعا مشکل بودجه نیست. اگر موضوع بودجه مدیریت شود و روی اولویت ها تمرکز کنیم نباید مشکلی نداشته باشیم. باید به ترتیب روی ورزشکاران که شانس مسلم کسب مدال طلا هستند، یا شانس مدال نقره دارند یا اینکه می توانند مدال نقره یا برنز بگیرند، تمرکز داشته باشیم. در این صورت با کمبود مالی مواجه نمی شویم. در کل اگر به حمایت از ورزشکار و مربی و فراهم کردن تجهیزات موردنیاز آنها توجه داشته باشیم، با کمبودی مواجه نمی شویم.

محمود خسروی وفا تاکید کرد که بودجه پیش بینی شده برای کمیته ملی پارالمپیک کافی است.