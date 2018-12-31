حمله مجدد «قرقاش» به أنصارالله با فرافکنی درباره مذاکرات استکهلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «أنور قرقاش» وزیر مشاور امور خارجی امارات بار دیگر أنصارالله یمن را مورد هجمه قرار داد.

بر اساس این گزارش، وی برای حمله به انصارالله فرافکنی درباره مذاکرات استکهلم را در دستور کار خود قرار داد و مدعی شد: از محاسن مذاکرات سوئد این بود که انصارالله را رسوا کرد!

این مقام یمنی که به لجن پراکنی علیه گروه های مقاومت یمن مشهور است، همچنین ادعا کرد: مشخص است که حوثی ها تلاش می کنند توافق استکهلم را دور بزنند و بدین ترتیب از الحدیده خارج نشوند! این تلاش ها بیهوده است و نتیجه نخواهد داد.

گفتنی است، امارات نیز همچون عربستان سعودی متحمل خسارت های فراوانی در تجاوز نظامی علیه یمن در طول سال های گذشته، شده است.