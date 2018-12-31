جهاد اقتصادی یک تعبیر ادبی نیست/ لزوم مدیریت نقدینگی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به اینکه در آسیب شناسی ها بیشتر مطالب معطوف می شود به سهم دیگران، این هم درست است اما همه بحث نیست؛ اظهار داشت: اگر می گوییم کشوری موفق و رو به رشد باید دشته باشیم و به طبع استان های ما از جمله لرستان باید این ویژگی را داشته باشد، باید نقشه لرستان را پهن کنیم و برای وجب به وجب آن برنامه آبادانی داشته باشیم و سپس بگوییم سهم من از این آبادانی چیست.

در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی هستیم

وی با بیان اینکه حرکت بسیجی این است که سرزمین ها را در شرایطی آباد می کرد که به آن سیم خاردار نمی دادند، امروز هم برای آباد کردن باید اینگونه فعالیت کنیم، تصریح کرد: اگر گفته می شود جهاد اقتصادی، یعنی در عرصه جنگ و جهاد هستیم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه یکی از بحث های اساسی که وجود دارد این است که کشور ما به لطف خدا ظرفیت های بسیار خوبی دارد که با هر یک از آن ها می شود کشور را اداره کرد، افزود: ظرفیت های نفت، گاز، کشاورزی، شیلات، معادن و ... را در کشور داریم و در هر یک از استان های ما هم همینطور است.

ظرفیت های کشور را اگر به یک قطار تشبیه کنیم هر واگن آن، ظرفیت آن را دارد که یک لوکوموتیو شود

جلیلی با اشاره به اینکه لرستان به لحاظ همه مواهب ظرفیت های ویژه را دارد، از همه مهم تر نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص و ماهر داریم، افزود: ظرفیت های کشور را اگر به یک قطار تشبیه کنیم هر واگن آن، ظرفیت آن را دارد که یک لوکوموتیو شود. می توانیم با این ها به مثابه یک پیشران عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دریایی از فرصت ها و ظرفیت های مادی و معنوی در کشور و به تبع در لرستان داریم، کشاورزی، شیلات، معادن و... این ها همه فرصت بزرگ است، ما منتظر چه هستیم؟

جهاد اقتصادی یک تعبیر ادبی نیست، یعنی یک تلاش مستمر جهاد گونه

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه باید شکوفایی این ظرفیت ها را پیگیری کنیم و این امر زحمت می خواهد؛ جهاد اقتصادی یک تعبیر ادبی نیست، یعنی یک تلاش مستمر جهاد گونه، افزود: باید فرصت ها و موانع را بشناسیم و نقش خود را در این حوزه ایفا کنیم، حتما موانع متعدد سر راه خواهد بود اما با همه این ها می توان یک قدم رفت جلو.

جلیلی با اشاره به اینکه متاسفانه در استان به تعطیلی ظرفیت ها بی توجه بوده ایم، نپرسیده ایم چرا تعطیل است و مطالبه نشده است، اگر این را جدی بگیریم بعد می رویم دنبال اینکه به نتیجه برسیم، ادامه داد: نتیجه یعنی چه؟ همین که صحبت کنیم و حرف بی خاصیت بزنیم آیا نتیجه است؟ نتیجه این است که اتفاقی بیفتد. نتیجه باید به یک اقدام منتهی شود.

با بودجه کنونی انجام پروژه های نیمه تمام ۱۲ سال طول می کشد

وی با بیان اینکه برخی می گویند بودجه نیست، اگر بودجه بود که روال عادی بود و نیاز به جهاد نداشتیم، تصریح کرد: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور داریم، در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار حوزه عمرانی تخصیص یافت؛ یعنی ۱۲ سال طول می کشد طرح های نیمه تمام انجام شود.

۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را به سوی شکوفایی اقتصادی هدایت کنیم

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه امروز در کشور نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی داریم که یک روز می رود سمت سکه، ارز، خودرو و ... همه بازارها را متلاطم می کند، افزود: هنر ما چیست؟ اینکه نقدینگی را هدایت کنیم به استان و ظرفیت های استان را شکوفا کنیم.

جلیلی یادآور شد: این جلسات باید مفید واقع شود و به صورت مستمر برگزار شود؛ هر جلسه نسبت به قبل احساس امید و نشاط بیشتری باشد.