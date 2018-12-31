تیم فوتبال کاسپین قزوین مس نوین کرمان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته چهاردهم لیگ دو فوتبال باشگاه های کشور، تیم فوتبال کاسپین قزوین با ۲ گل برابر مس نوین کرمان به برتری رسید.

برای تیم کاسپین مهدی محمدی و مهدی کشاورز در این بازی گلزنی کردند.

شاگردان سعید دقیقی با ۱۵ امتیاز در مکان هشتم گروه شمال این رقابت ها قرار دارد.

فوتبالیست های تاکستانی به دور جدید اردوی تیم ملی امید دعوت شدند

حمیدرضا و شاهین طاهرخانی ملی پوشان تیم های پرسپولیس و استقلال تهران برای شرکت در تورنمنت قطر از ١٣ دی به اردوی تهران دعوت‌شدند.

تمرینات به مدت ١٠ روز در مرکز ملی فوتبال دنبال می شود و روز ٢٣ دی اعضای تیم امید تهران را به مقصد دوحه ترک می کنند.