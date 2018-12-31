رونق اقتصاد جوامع محلی از طریق جذب گردشگر محقق می شود

محسن احتشام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اولین همایش بین‌المللی گردشگری بیابان لوت اظهار کرد: این بیابان به صورت مشترک بین خراسان‌جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان در ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳ در فهرست میراث طبیعی ملی قرار گرفته و پرونده این اثر در سال ۲۰۱۶ در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.

وی بیان کرد: بعد از ثبت بیابان لوت به عنوان یک میراث جهانی اقدامات قابل توجهی در معرفی ظرفیت‌های بیابان لوت صورت نگرفته است.

رئیس اتاق بازرگایی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: در این راستا اتاق بازرگانی بیرجند با همکاری برخی دیگری از نهادها و سازمان‌ها همایش بین المللی بیابان لوت را یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار می‌کند.

احتشام افزود: گردشگری پایدار و توسعه اجتماعات محلی، شناسایی و ارتقاء زنجیره ارزش در بخش گردشگری، گردشگری و اقتصاد محلی، جاذبه‌های گردشگری بیابان لوت از جمله محورهای این همایش است.

وی گفت: ژئوتوریسم و بیابان لوت، توریسم ورزشی و بیابان لوت، مزیت‌های گردشگری بیابان لوت، اکوتوریسم و بیابان لوت، حمل و نقل و گردشگری، بازارهای هدف گردشگری بیابان لوت نیز از دیگر محورهای همایش اردیبهشت ماه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند یادآور شد: بی شک جذب گردشگر از مسیر معرفی بیابان لوت نقش مهمی در رونق اقتصاد جوامع محلی خواهد داشت.