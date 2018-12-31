کاراته سال آینده ۱۲ اعزام دارد/ بودجه پاسخگو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی که امروز دوشنبه با حضور وزیر ورزش و معاونانش در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، محسن آشوری گفت: در این جلسه مسئولان، نگاه بسیار خوبی نسبت به کاراته داشتند. البته این موضوع کار ما را سخت تر می کند چراکه باید پاسخگوی اعتماد آنها باشیم.

وی با اشاره به اینکه در این نشست در مورد شرایط کسب سهمیه المپیک و شرایط کاراته کاران برای دستیابی به آن و کسب مدال در توکیو صحبت شد، ادامه داد: فدراسیون کاراته نیازهای مالی دارد. در همین رابطه اعداد و ارقامی اعلام کردیم که مسئولان حاضر در نشست با روی گشاده آنها را پذیرفتند و برای تامین آن و همکاری های لازم قول مساعد دادند.

سرپرست فدراسیون کاراته در مورد شانس بانوان برای کسب سهمیه المپیک نیزگفت: شرایط بانوان خیلی خوب نیست اما به این معنا نیست که اصلا شانسی نداشته باشیم. اگر زیر ساخت ها فراهم شود قطعا در بانوان هم می توانیم افتخارافرینی کنیم. در بودجه هم بخش فوق العاده برای بانوان در نظر گرفتیم تاچنانچه در این ۱۲ رویداد شانس کسب سهمبه المپیک کمتر باشد در مسابقات اردیبهشت ۹۹ که در فرانسه است از آن فضا استفاده کنیم.

آشوری در مورد بودجه درخواستی این فدراسیون برای سال آینده تصریح کرد: قطعا بودجه کاراته برای سال ۹۸ بیشتر خواهد بود به خصوص که۱۲ اعزام در سال ۲۰۱۹ خواهیم داشت. انجام این اعزام ها هزینه بسیار زیادی می طلبد و با بودجه ما هم خوانی ندارد. همین مسئله می تواند دغدغه خاطر ایجاد کند اما همانطور که گفتم مسئولان حاضر در نشست قول مساعد دادند که نهایت همکاری انجام شود.

وی در مورد انتخابات فدراسیون کاراته نیز گفت: ثبت نام کاندیداها در حال انجام است. من ماموریت دارم تا مشخص شدن رئیس امورات جاری فدراسیون را انجام دهم.

سرپرست فدراسیون کاراته همچنین تاکید کرد که برای حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا هیچ برنامه ای ندارد و فقط برنامه اش برگزاری مجمع است.