استقبال دولت افغانستان از تعویق ۳ ماهه انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، کاخ ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم جدید کمیسیون مستقل انتخابات این کشور مبنی بر تعویق سه ماهه انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد و گفت با این نهاد در این خصوص همکاری می‌کند.

«هارون چخانسوری» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از اعلام تصمیم جدید کمیسیون انتخابات در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشت که خواست دولت افغانستان برگزاری به موقع انتخابات است اما کمیسیون مستقل انتخابات طی مشورت با جوانب دخیل در این روند، تصمیم گرفت که انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار شود.

وی تصریح کرد که دولت افغانستان با احترام به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و با در نظر گرفتن جوانب مختلفی که از سوی کمیسیون انتخابات مطرح شده است، آماده است تا با کمیسیون در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال ۱۳۹۸ همکاری همه‌جانبه کند.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را پس از مشورت با جوانب دخیل در این روند و با در نظر گرفتن مسائل فنی و برای جلوگیری از اشتباهات پیش آمده در انتخابات پارلمانی مهر ماه سال جاری گرفته است.