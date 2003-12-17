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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۱۶

به همراه عليزاده، كلهر و همايون شجريان

شجريان در اروپا و آمريكا كنسرت مي دهد

شجريان در اروپا و آمريكا كنسرت مي دهد

استاد شجريان، حسين عليزاده،كيهان كلهر و همايون شجريان در تور موسيقي ايراني دور آمريكا و اروپا كنسرت مي دهند.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"،كنسرت هايي كه قرار است در آمريكا  برگزار شود حدود 15 اجرا خواهد بود و به دعوت شركت بزرگ "موسيقي جهاني" انجام مي شود،  كه در سالن جديد التاسيس "والت ديزني" در شهر لس آنجلس برگزر خواهند شد. 

اين تور از اوايل سال 2005 آغاز مي شود و در آن ، اين تركيب چهار نفره در آمريكا و اروپا به اجراي كنسرت مي پردازند.

اين كنسرت ها كه از آمريكا شروع مي شود بنا به دعوت كشورهاي مختلف براي شركت در فستيوال هاي مختلف است ، تا در شب موسيقي ايران ، اين گروه به اجراي موسيقي سنتي بپردازند.


رپرتوار اجرايي اين كنسرت ها هنوز مشخص نيست.

کد مطلب 45004

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