مراحل تعالی انسان/ تلاش کنید هم خود و هم جامعه را به مقصد برسانید

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نخبگان علمی و دانشگاهی کشور با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار کردند.

آیت الله جوادی آملی در ابتدای این دیدار، حادثه دلخراش دانشگاه علوم و تحقیقات تهران را تسلیت گفت و بیان داشت: ارتحال دانشجویان دانشگاه آزاد را تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم ارواح پاک آنها با اولیاء الهی محشور باشد و خداوند به بازماندگان به خصوص پدر و مادر آنها صبر جمیل عطا کند.

وی در ادامه بیان داشت: مردان بزرگ بسیاری از این سرزمین برخاستند که نه استاد داشتند و نه شاگردی توان آموختن علوم آنها را داشت، افرادی مانند فارابی و بوعلی سینا از جمله این افراد هستند. با این حال قبل از اسلام ما چنین بزرگانی نداشتیم و این افراد در دامان اسلام رشد کردند، اگر شخصی مانند مولانا می گوید «مرگ اگر مرد است گو پیش من آی * تا در آغوشش بگیرم تنگ، تنگ / من از او جانی ستانم جاودان * او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ» این حرف، حرف بزرگی است که مولانا آن را از قرآن گرفته آنجا که می فرماید «کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ»؛ یعنی انسان مرگ را می میراند نه اینکه بمیرد چراکه هر ذائقی، مذوق را هضم می کند، اگرچه جسم ما می پوسد اما جان ما هرگز پوسیدنی نیست، ما روحی داریم ابدی لذا ما موجودی ابدی هستیم که کالای ابدی می خواهیم.

وی در توصیه ای به نخبگان علمی کشور ابراز داشت: شما عزیزان، آنچه در مسیر علم و عمل به دست آورده اید، بدون افراط و تفریط در مسیر پرورش و ترقی خود قرار دهید و همواره شاکر باشید و تلاش کنید هم خود و هم جامعه را به مقصد برسانید.

آیت الله جوادی آملی تصریح داشت: قرآن و عترت برای تعالی، پنج مرحله را به ما نشان دادند و از ما خواستند در این پنج مرحله گام بگذاریم تا خود و جامعه را دریابیم؛ اول، معرفت؛ یعنی خود را بشناسیم که از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت، دوم، حرکت؛ یعنی از خودخواهی، منیت و غرور و دیگر رذائل به ترک آنها هجرت کنیم، سوم، سرعت گرفت در مسیر تعالی، چون این مسیر وسیع و باز است و در آن برخورد و تزاحمی وجود ندارد، چهارم، سبقت گرفتن؛ این سبقت گرفتن نظیر سبقت در امور دنیایی نیست که فخر کاذب بیاورد به این دلیل که شخص می فهمد از جانب خدا و در مسیر خداست؛ پنجمین مرحله که مهمترین مرحله است، امام المتقین شدن است؛ یعنی الگوی خوبان جامعه باشیم و مورد قبول و پذیرش انها باشیم، این مرحله نشانه این است که چهار مرحله قبلی را نیز به درستی پیموده ایم.

وی از نخبگان علمی ایرانی خارج کشور جهت بازگشت به کشور دعوت کرد و بیان داشت: اگر با این نخبگان علمی خارج از کشور ارتباط دارید از آنها بخواهید که به کشور بازگردند و در این سرزمین تلاش و کوشش کنند و در خدمت کشورهایی که کارخانه های اسلحه سازی آنها سه شیفت در حال کار است نباشند، به کشور خود برگردند و برای استقلال این کشور بکوشند.