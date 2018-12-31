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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

وزیر خارجه بلژیک:

جایگاه اتحادیه اروپا در سازمان ملل نیاز به تقویت دارد

جایگاه اتحادیه اروپا در سازمان ملل نیاز به تقویت دارد

وزیر خارجه بلژیک در گفتگویی بر لزوم جایگاه اتحادیه اروپا در سازمان ملل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  «دیدیه ریندرز» وزیر خارجه بلژیک در گفتگو با روزنامه اوزنابروکر اظهار داشت: بروکسل سعی دارد تا در سال جدید میلادی با مسئولیت پذیری بیشتر در امور اروپایی اتحادیه را در دستیابی به اهداف خود حمایت کند. 

وی در ادامه افزود: بروکسل در نظر دارد از فرصت عضویت در شورای امنیت سازمان استفاده کرده و زمینه های تقویت حضور اتحادیه اروپا در این نهاد بین المللی را پر رنگ تر از قبل کند. آنچه در حال حاضر ضرورت دارد تقویت جایگاه اتحادیه اروپا در سازمان ملل است.

وزیر خارجه بلژیک همچنین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای حل مسائل جهانی، همکاری و مشارکت کشورها با یکدیگر است. 

گفتنی است بلژیک نیز مانند آلمان از ابتدای سال جدید میلادی برای دو سال به عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل در می آید.

کد مطلب 4500408
شقایق لامع زاده

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