جایگاه اتحادیه اروپا در سازمان ملل نیاز به تقویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیدیه ریندرز» وزیر خارجه بلژیک در گفتگو با روزنامه اوزنابروکر اظهار داشت: بروکسل سعی دارد تا در سال جدید میلادی با مسئولیت پذیری بیشتر در امور اروپایی اتحادیه را در دستیابی به اهداف خود حمایت کند.

وی در ادامه افزود: بروکسل در نظر دارد از فرصت عضویت در شورای امنیت سازمان استفاده کرده و زمینه های تقویت حضور اتحادیه اروپا در این نهاد بین المللی را پر رنگ تر از قبل کند. آنچه در حال حاضر ضرورت دارد تقویت جایگاه اتحادیه اروپا در سازمان ملل است.

وزیر خارجه بلژیک همچنین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای حل مسائل جهانی، همکاری و مشارکت کشورها با یکدیگر است.

گفتنی است بلژیک نیز مانند آلمان از ابتدای سال جدید میلادی برای دو سال به عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل در می آید.