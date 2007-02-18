اخبار کوتاه فرهنگی هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد این نمایشگاه از آثار چاپ دستی ایران و جهان شامل هنرمندان غربی از مجموعه موزه که تا به حال برخی از آنها به نمایش درنیامده و نیز آثار پرینت چاپ دوره قاجار تشکیل می‌شود.

ـ روابط عمومی موسسه آموزش عالی سوره اعلام کرد نمایشگاه پوسترهای دانشجویان گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از روز اول تا هفتم اسفندماه در نگارخانه هنر سوره واقع در تهران، خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش، نبش کوچه کامیاران برگزار می‌شود. نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری سوره نیز از اول تا هشتم اسفند در دانشکده معماری واقع در میدان فردوسی، خیابان نجات‌اللهی، خیابان شهید فلاحپور برقرار است.

ـ انجمن هنرمندان نقاش ایران از پنجم تا دهم اسفند نمایشگاه "سلف پرتره" را در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند. این نمایشگاه ساعت 17 پنجم اسفند افتتاح می‌شود و روزهای عادی از 10 تا 20 و روز پنجشنبه از 14 تا 20 میزبان علاقمندان است.

ـ نمایش "خدای خوب و مهربون" به کارگردانی جعفر مهیاری کاری از کارگاه هنری بومرنگ هر روز ساعت 17 در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود. اجرای ویژه هنرمندان این نمایش روز شنبه پنجم اسفند ساعت 17 است.

ـ نهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه با برگزاری مراسم نکوداشت در روز افتتاحیه جشنواره سالن تجربه دانشگاه تهران را به نام استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی نامگذاری می‌کند. این مراسم روز سه‌شنبه اول اسفندماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ـ شش فیلم مستند برگزیده جشنواره فیلم فجر از سوم تا پنجم اسفندماه در مجموعه فرهنگی هنری آسمان به نمایش درمی‌آیند و نقد و بررسی می‌شوند. این فیلم‌ها هر روز ساعت 17 روی پرده می‌روند و حضور علاقمندان در جلسه نمایش و نقد و بررسی آنها آزاد است. مجموعه آسمان در خیابان ولی عصر (عج)، انتهای شهید فلاحی، خیابان زعفرانیه، شماره 67 واقع است.

ـ نمایشگاه گروهی نقاشی بهار طاهری، ابراهیم گنجیان و جواد مدرسی از روز جمعه 27 بهمن در نگارخانه آبتین افتتاح شده و تا اول اسفندماه ادامه دارد. نگارخانه آبتین در خیابان ولی عصر (عج)، ضلع جنوبی چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پلاک 1+12 واقع است. شماره تلفن: 22017761

ـ نمایشگاه عکس‌های کورش امام با عنوان "سیاه‌مقش‌ها" از 27 بهمن‌ماه در نگارخانه بامداد آغاز به کار کرده و تا دوم اسفندماه از ساعت 16 تا 19 میزبان علاقمندان است. نگارخانه بامداد در خیابان استاد مطهری، خیابان جم، کوچه ماگنولیا، شماره 5، طبقه همکف واقع است. شماره تلفن: 88883017

ـ نمایشگاه عکس‌های کامران عدل روز جمعه 27 بهمن در نگارخانه خارک افتتاح شد و تا هشتم اسفندماه ادامه دارد. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از عکس‌های عدل از ساعت 16 تا 20 به نگارخانه خارک در دورراهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه اول سمت راست، کوچه ژیلا مراجعه کنند. شماره تلفن: 22605465