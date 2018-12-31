به گزارش خبرگزاری مهر، میر هاشم موسوی با اشاره به تلاش بی‌وقفه کارکنان کمیته امداد در سراسر کشور برای کاهش محرومیت و فقر در جامعه، گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات مناطق برای کمک به نیازمندان و محرومیت‌زدایی، از نقاط قوت این نهاد مردمی است.

معاون اداری و مالی کمیته امداد با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران گفت: فراهم کردن زمینه اشتغال، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی کشور است و کمیته امداد در حوزه اقتصادی مؤثر و هدفمند عمل کرده است.

موسوی تصریح کرد: کمیته امداد با استفاده بهینه از امکانات و منابع توانسته است در حوزه اقتصادی با فراهم کردن زمینه اشتغال مددجویان، به اهداف راهبردی خود دست پیدا کند.

وی با تأکید بر نقش کمیته امداد در تقویت اقتصاد بومی و محلی به‌ عنوان یکی از عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی گفت: این نهاد طی سه سال اخیر با اختصاص چهار هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه تسهیلات اشتغال و کارآفرینی توانسته است خانواده‌هایی که به دلیل فقر و محرومیت از چرخه اقتصاد خارج‌ شده بودند را دوباره فعال کند.

معاون اداری و مالی کمیته امداد با اشاره به آخرین آمارهای ارائه‌ شده از وضعیت اشتغال‌زایی مددجویان اظهار کرد: درآمد حاصل از رونق فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مددجویان و خانوارهای تحت حمایت امداد، ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان‌دهنده افزایش چهار برابری سرمایه اولیه است.

موسوی با اشاره به حمایت کمیته امداد از طرح‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی خلاقانه در بخش‌های حمایت و اشتغال، بتوانیم زمینه توانمندسازی مددجویان را فراهم کنیم.