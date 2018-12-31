به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه عاملان شکار غیرمجاز یک رأس قوچ وحشی در مهدی‌شهر دستگیر شدند در تشریح این جریان، ابراز داشت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست منطقه حفاظت‌شده پرور هنگام گشت و کنترل متوجه شنیدن صدای دو گلوله در ارتفاعات می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه محیط‌بان‌ها با دوربین دو نفر را در حال بالا رفتن از دامنه کوه مشاهده می‌کنند، اضافه کرد: با شناسایی این دو شکارچی مراتب به مأموران اطلاع‌رسانی و در ادامه مسیر مجدد صدای دو گلوله دیگر شنیده می‌شود.

رئیس اداره محیط‌زیست مهدی‌شهر بابیان اینکه مأموران شکارچیان متخلف را با کوله‌پشتی خاکی‌رنگ و اسلحه مشاهده می‌کنند، ابراز داشت: در این هنگام متخلفان متوجه گروه اول مأموران شده اما متوجه گروه دیگری که از پشت سر در تعقیب آن‌ها بوده نمی‌شوند.

زارع بابیان اینکه شکارچیان کوله‌پشتی حاوی شکار را در کنار درخت اورس پنهان می‌کنند، تصریح کرد: مأموران بلافاصله به متخلفان فرمان ایست می‌دهند که ناگهان یک نفر از آن‌ها فرار کرده و نفر دوم سلاح را به سمت مأموران اجرایی محیط‌زیست گرفته و شروع به تهدید و تیراندازی به محیط‌بانان می‌کند.

وی اضافه کرد: در این لحظه محیط‌بانان به‌منظور حفظ جان خویش، خود را به سمت سنگ بزرگی پرت می‌کنند که یکی از مأموران از ناحیه پای چپ نیز مصدوم می‌شود.

رئیس اداره محیط‌زیست مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه با اضافه شدن مأموران انتظامی فرد پنهان‌شده مجبور به تسلیم می‌شود، اضافه کرد: نفر دوم نیز که از محل متواری شده بود توسط مأموران شناسایی و دستگیر شد که درنهایت متخلفان به همراه لاشه قوچ و سایر ادوات شکار و صید تحویل مراجع قضایی شدند.