پیروزی لیوورنو مقابل مسینا/ رحمان رضایی 90 دقیقه بازی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، دراین دیدارکه امشب در ورزشگاه آرماندوپیچی برگزارشد، تیم لیوورنوموفق شد با نتیجه 2 بر یک میهمان خود مسینا را شکست دهد.
فیئرو در دقیقه 26 و لوکارلی در دقیقه 69 برای تیم لیوورنو گلزنی کردند وکپولا دردقیقه 88 تک گل تیم مسینا را وارد دروازه لیورنو کرد.
در این دیداررحمان رضایی 90 دقیقه درترکیب 4 نفره خط دفاعی لیوورنو برابرتیم سابقش مسینا قرارگرفت وعملکرد خوبی را از خود در خط دفاعی تیم لیورنو به نمایش گذاشت.
با این پیروزی تیم لیوورنو 26 امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول رده بندی سری A صعود کرد. همچنین مسینا با 17 امتیاز همچنان در رده هجدهم جدول رده بندی این رقابتها قراردارد.
نظر شما