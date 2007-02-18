/ هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال کالچو / پیروزی لیوورنو مقابل مسینا/ رحمان رضایی 90 دقیقه بازی کرد

هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال سری A ایتالیا با پیروزی لیوورنو و حضور 90 دقیقه ای رحمان رضایی مقابل تیم سابقش مسینا آغاز شد.