تخصیص کامل بودجه ابلاغی بهداشت و درمان عمده مشکلات را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فراهانی پیش از ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دولت در سال جاری با توجه به تحریم ها و کاهش فروش نفت و دیگر عوامل، با تنگناهای کاهش بودجه روبه‌رو شد که نتوانست به تعهد قانونی خود در مورد تخصیص و تامین اعتبارات قانونی وزارتخانه ها اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از جمله آنها است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه آن بودجه قانونی که برای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی روی کاغذ آمده است تحقق پیدا کند، بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه برطرف می‌شود و در این مورد دولت حتما باید تدبیر کند.

براساس این گزارش، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پروژه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک هم گفت: دولت در قانون بودجه سال جاری ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ولیعصر(عج) اراک تخصیص داده و به همین میزان نیز در بودجه سال آینده تعریف شده است.

فراهانی خاطرنشان کرد: همچنین توافقی بین دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و وزارت بهداشت صورت گرفته به این مبنا که، در صورتی که ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان از یکی از بانک های عامل وام بگیرد، حدود ۴۰ میلیارد تومان هم از یک درصد درآمد ارزش افزوده به آن اختصاص داده می شود.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده رقم ۵۰ میلیارد تومان وام محقق شده و اولین اقساط نیز طی دو هفته آینده پرداخت می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز قطعا به تعهدات مندرج در تفاهم نامه با دانشگاه پایبند است.

وی بیان داشت: با اعتبارات تعریف شده شامل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار سال جاری و ۲۰ میلیارد تومان هم در بودجه سال آینده و ۴۰ میلیارد تومان هم از طریق وزارت بهداشت و ۵۰ میلیارد هم تسهیلات بانکی که مجموعا ۱۳۰ میلیارد تومان می شود، می توانیم قسمت عمده ای از پروژه بیمارستان جدید ولیعصر(عج) اراک را تکمیل کنیم.

فراهانی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط کشور، با پیگیری های استاندار مرکزی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و با تلاش وزارت بهداشت و درمان تلاش داریم بخش عمده‌ای از مبلغی که در بودجه سال آتی دیده شده تامین گردد و بتوانیم سال آینده شاهد بهره برداری از بیمارستان ولیعصر(عج) اراک باشیم.

وی در مورد مبالغ مورد نیاز تکمیل کامل بیمارستان بیان داشت: در واقع با اتفاقات اخیری که در کشور افتاده و تورم ایجاد شده و نرخ ارز که اثر تورمی آن بر صنعت ساختمان هنوز کاملا مشخص نیست، فکر نمی‌کنم کسی بتواند برآورد کند که برای تکمیل کامل بیمارستان دقیقا چه مقدار بودجه نیاز است.

معاون وزیر بهداشت در مورد مساله استعفای وزیر بهداشت بیان داشت: در مورد استعفا و چگونگی و چرایی آن مایل نیستم مطلبی بگویم. اما در مورد عدم حضور ایشان طی روز گذشته در یکی از جلسات است، علت این بوده که وزیر قدری کسالت داشته است.