توزیع کارت هوشمند هویت رزمندگان از ۳ ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه نشست مشترک ائمه جمعه، اعضای شورای اداری و مشاورین امور ایثارگران شهرستان ری طی سخنانی از صدور کارت هوشمند هویت رزمندگان خبر داد و گفت: این کارت برای همه رزمندگان صادر می شود و تنها تفاوت این کارت ها در یگان اعزام کننده است، اما در شکل کارت تفاوتی ندارد.

مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور گفت: از ۳ ماه آینده کار توزیع این کارت ها آغاز می شود و رزمندگان می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی سپس به پوشش بیمه برای رزمندگان و ایثارگران اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۵ هزار نفر از رزمندگان معسر و ایثارگران تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد که باید برداشته شود.

مشاور وزیر کشور بر لزوم پیگیری و رفع تفاوت‌های بسیار بین خدمات دریافتی ایثارگران شاغل در دستگاه های دولتی و خارج از آن ها تاکید کرد و گفت: موارد زیادی از اجرا نشدن قوانین مربوط به ایثارگران در دستگاه های اجرایی وجود دار، که باید ابتدا قوانین را شناخته و به دنبال ایجاد ظرفیت برای اجرای آن ها باشیم، که یکی از آن ها ایجاد امکان تردد معلولان، سالمندان و جانبازان معظم در ادارات دولتی است.