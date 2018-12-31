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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

مشاور وزیر کشور خبر داد؛

توزیع کارت هوشمند هویت رزمندگان از ۳ ماه آینده

توزیع کارت هوشمند هویت رزمندگان از ۳ ماه آینده

ری- مشاور وزیر کشور از توزیع کارت هوشمند هویت رزمندگان از ۳ ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه نشست مشترک ائمه جمعه، اعضای شورای اداری و مشاورین امور ایثارگران شهرستان ری طی سخنانی از صدور کارت هوشمند هویت رزمندگان خبر داد و گفت: این کارت برای همه رزمندگان صادر می شود و تنها تفاوت این کارت ها در یگان اعزام کننده است، اما در شکل کارت تفاوتی ندارد.

مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور گفت: از ۳ ماه آینده کار توزیع این کارت ها آغاز می شود و رزمندگان می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی سپس به پوشش بیمه برای رزمندگان و ایثارگران اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۵ هزار نفر از رزمندگان معسر و ایثارگران  تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد که باید برداشته شود.

مشاور وزیر کشور بر لزوم پیگیری و رفع تفاوت‌های بسیار بین خدمات دریافتی ایثارگران شاغل در دستگاه های دولتی و خارج از آن ها تاکید کرد و گفت: موارد زیادی از اجرا نشدن قوانین مربوط به ایثارگران در دستگاه های اجرایی وجود دار، که باید ابتدا قوانین را شناخته و به دنبال ایجاد ظرفیت برای اجرای آن ها باشیم، که یکی از آن ها ایجاد امکان تردد معلولان، سالمندان و جانبازان معظم در ادارات دولتی است.

کد مطلب 4500481

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    نظرات

    • عباس IR ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      0 1
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      با سلام. لطفا پیگیر ارتقاء یک مقطع تحصیلی رزمندگان برابر ماده ۸۸ قانون توسعه هم باشید اکثر رزمندگان امسال بازنشسته میشوند و هیچ نفعی بحالشون نخواهد داشت
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      لطفا ارتقا یک مقطع تحصیلی برای رزمندگان بازنشسته هم اعمال کنید تا سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی با محل اشتغال رزمنده ایثارگر نسبت به افزایش حقوق طبق مدرک اقدام نماید

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