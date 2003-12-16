عسكر اولادي : محاكمه صدام بايد توسط قضات عراق ،ايران و كويت صورت گيرد

به گزارش خبر گزاري مهر ، حبيب الله عسكراولادي با اظهار خشنودي از دستگيري صدام گفت : صدام يك جنايتكار جنگي است. بر اساس اسناد سازمان ملل او آغازگر جنگ تحميلي عراق عليه ايران بوده است و طي 8 سال جنگ و ويراني كارنامهاي سياه از كشتار و تجاوز به جاي گذاشته است. بنابراين يكي از مدعيان واقعي مجازات وي ملت و دولت ايران است.
وي افزود : صدام طي يك حكومت 30 ساله در عراق صدها هزار از شهروندان عراقي را به قتل رسانده است. بزرگترين دانشمندان و فقهاي اسلام را در نجف و كربلا تحت شكنجههاي قرون وسطايي به شهادت رسانده است. خاندان صدر، حكيم و شاهرودي را قتل عام كرده است بنابراين ملت عراق هم يكي از مدعيان جدي و اصليترين طرف براي محاكمه و مجازات صدام است.
عسكراولادي با اشاره به حمله صدام به كويت نيز گفت: كويتيها هم از شر صدام در امان نبودند و جنايات صدام در كويت به هنگام اشغال اين كشور به آنها حق ميدهد كه در محاكمه و مجازات صدام شريك باشند.
دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي با اظهار شگفتي از واكنش لندن كه با اعدام صدام مخالفت كرده است، گفت: سرانجام همه ظالمان و ديكتاتورها مرگ خفت بار است خداوند قدرت خود را در حوادث اخير اين گونه به نمايش گذاشت كه ظالمان را توسط مستكبران ساقط كرد.
عسكراولادي با اشاره به جنايات منافقين در بغداد گفت: وقت آن رسيده است كه تكليف منافقين كه از شركاي اصلي جنايات صدام بودند نيز روشن شود. خوشبختانه درك عميقي از اين واقعيت تلخ در شوراي حكومت انتقالي عراق وجود دارد و گامهايي براي روشن شدن سرنوشت منافقين در عراق برداشته شده است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد آغاز ثبت نام داوطلبان و فعاليت غير رسمي احزاب و گروهها گفت: به حول و قوه الهي افراد و گروهها و داوطلباني كه ثبت نام كردهاند وارد آزمون بزرگي ميشوند.
وي افزود: جمهوري اسلامي پس از گذشت ربع قرن از حيات پر بركت خود اكنون شاهد ميوه هاي شيرين استقلال، آزادي و حاكميت دين در مناسبات سياسي و اجتماعي خود است.
دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي گفت: جمهوري اسلامي ايران اولين تجربه مردمسالاري ديني است و طي سالهاي گذشته رهبري نيرومند انقلاب اسلامي توانسته است تصويري شفاف و روشن از حاكميت مردم و پاسداشت آراء حقيقي مردم به جهان ارايه دهد.
وي اظهار اميدواري كرد: انتخاباتي پرشور توام با آرامش داشته باشيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره عملكرد شهرداري تهران و ملاقات اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران با مقام معظم رهبري و نيز عملكرد شش ماهه دادستاني تهران گفت: ما اكنون در برابر كارآمدي مسوولان در اين دو حوزه اجرايي و قضايي هستيم. عسكر اولادي گفت : مديريت جوان، هوشمندانه و عالمانه در اين دو حوزه نشان ميدهد كه اگر عزم خدمت در چارچوبهاي قانوني داشته باشيم ميتوانيم تصويري از كارآمدي را به مردم ارايه دهيم. در نظرسنجيهاي به عمل آمده مردم خشنودي خود را اعلام كردهاند.
دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي گفت: اگر ما از موضع حاكم و حكومت و حاكميت يك مقدار پايين بياييم و خود را در موضع خدمت ببينيم. دقيقا همان چيزي است كه امام خميني (ره) به مسوولان توصيه ميفرمود و درك اين موضع بركات زيادي هم براي مردم و هم براي مسوولان خواهد داشت.
وي در پاسخ به سوالي در مورد ظاهر شدن شيرين عبادي بدون حجاب در خارج از كشور به هنگام دريافت جايزه نوبل گفت: خانم عبادي و جايزه نوبل از نظر مردم ايران يك سوژه سوخته است. آمريكاييها و اروپاييها روي او حساب باز كرده بودند اما الآن ميبينند كه حساب و كتاب آنها خيلي خوب درست از آب درنيامده است.
عسكر اولادي گفت: ميليونها ايراني مسلمان كه به احكام خدا به ويژه حكم حجاب به عنوان يك امر الهي نگاه ميكنند نميتوانند ادعاي خانم شيرين عبادي مبني بر اين كه او يك زن مسلمان است اما حكم ضروري حجاب را قبول ندارد، بپذيرند به همين دليل فكر ميكنند در اين امر برنامهاي در كار است كه بر كسي پوشيده نيست.
دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي گفت : صدام به عنوان جنايتكار جنگي و بشري بايد به شكايت مردم عراق، ايران و كويت پاسخ گويد و محاكمه وي بايد توسط قضات برجسته اين سه كشور صورت گيرد .
