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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

تجلیل از دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران

تجلیل از دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران

دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در جریان رقابتهای جام زنده یاد یونس شکوری تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نصرالله عبداللهی و مجید حلوایی دو مدافع ملی پوش افتخار آفرین مورد تجلیل قرار گرفتند.  این دو پیش کسوت امروز در جریان دیدار تیمهای رده سنی بالای ۶۵ سال در چارچوب رقابتهای فوتبال پیش کسوتان جام زنده یاد یونس شکوری مورد تقدیر قرار گرفتند. 

عبداللهی در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین عضو ثابت تیم ملی فوتبال کشورمان بود. مجید حلوایی در بازیهای المپیک ۱۹۷۲ مونیخ زننده تنها گل ماندگار ایران مقابل برزیل بود. 

نادر لطیفی و غلامحسین نوریان از اعضای کمیته برگزاری جام شکوری و عضو ثابت تیم ملی فوتبال کشورمان در بازیهای المپیک ۱۹۶۴ توکیو جوایز این دو موسپید نام آشنا را اهدا کردند. 

کد مطلب 4500566
رضا خسروي

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