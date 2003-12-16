تركيب معتمدان معرفي شده در تهران نشان از جناحي نبودن رد يا تاييد صلاحيت هيات هاي اجرايي دارد

وي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي" مهر"، افزود: توصيه هيات مركزي نظارت بر انتخابات به همه هيات هاي نظارت اين بوده است كه طبق قانون سعي بر اجراي كامل وظايف مقرر داشته باشند.

جهرمي تاكيد كرد: طبق ماده 32 ، فرمانداران بايد براي تشكيل هياتهاي اجرايي 30 نفر از معتمدان واقعي مردم را كه ملتزم به اسلام و جمهوري اسلامي و شرايطي را كه در قانون مشخص شده است دارا باشند، معرفي كنند و هيات هاي نظارت هم ملزم هستند كه بررسي كنند اگر افراد معرفي شده معتمد يا ساكن نباشند و يا شرايطي كه قانون مشخص كرده نداشته و سوء شهرت داشته باشند، را مورد تاييد قرار ندهند.

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات تصريح كرد: توصيه اكيد ما كه پيگير آن نيز بوده ايم اين است كه در اجراي قانون ، تعامل بين هيات هاي نظارت و فرمانداران و مجموعه استان صورت گيرد، خوشبختانه در سراسر كشور اين كار صورت پذيرفته و در بسياري مناطق فرمانداران همكاري خوبي داشته اند و هيات هاي نظارت نيز همكاري سازنده اي با آنان داشته اند و مشكلي براي تشكيل هيات اجرايي نيست ، هر چند اتفاق نظر بر اين است كه فرمانداران افرادي را كه از يك جناح خاصي بوده اند، معرفي كرده اند.

جهرمي همچنين اظهار داشت: به علت اينكه هيات نظارت ملزم به رعايت شرايط و اجراي قانون است افرادي كه شرايط آنان منطبق با شرايط قانوني بوده است و معتمد واقعي هستند را تاييد كرده اند.

عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات خاطرنشان كرد: در بسياري از استانها و شهرستانها مشكلي نداشته ايم اما در برخي شهرستانها هر چند كه تفاهم با فرمانداران صورت گرفته است و فهرست اوليه غيررسمي شامل افراد معتمد خوب در آن گنجانده شده بود اما مشخص نيست كه از كجا به اين فرمانداران خط داده بودند كه در فهرست بعدي كه به صورت رسمي در اختيار هيات هاي نظارت گذاشته شده است افرادي بسيار افراطي معرفي شده بودند.

جهرمي تصريح كرد: هيات هاي نظارت وظيفه خودشان مي دانند هر كسي كه معتمد باشد تاييد بكنند و در مقابل فردي را كه شرايط را نداشته است، تاييد نكرده اند.

وي تاكيد كرد: همه مجريان ملزم به اجراي قانون هستند و اگر به وظيفه خودشان به خوبي عمل كنند مشكلي در اين راه به وجود نخواهد آمد. در همان استانهايي كه در برخي شهرستانها رد صلاحيت شده، شهرستانهايي نيز هستند كه مشكلي ندارند و اين مساله بايد از فرمانداران و استانداران سوال شود كه چرا افرادي معرفي شده اند كه مورد تاييد قرار نگرفته اند.