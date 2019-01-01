استفاده از ظرفیت کارآفرینان برای توسعه اشتغال روستایی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی در جلسه هیئت امنای کانون کارآفرینان استان قم طی سخنانی اظهار داشت: کارآفرینان بازوی دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند.
وی با اشاره به مشکلاتی از جمله حاشیه نشینی و مهاجرت از روستاها افزود: در صورتی که فضای کار برای روستاییان ایجاد شود شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
سرپرست استانداری قم طرح دولت تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال در بخش روستایی را مورد توجه قرار داد و گفت: از ظرفیتهای علمی و تجربی کارآفرینان برای توسعه اشتغال با توجه به فرصت بدست آمده بایستی استفاده نمود.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات لازم برای ایجاد اشتغال در بخش روستایی به نسبت طرحهای صنعتی بسیار کمتر بوده و در شرایطی که با محدودیت اعتبارات مواجهیم میتوانیم با صرف هزینه کم به نتایج چشمگیری دست یابیم.
هاشمی تصریح کرد: ۵۴ درصد از اشتغال استان قم در بخش گردشگری و خدمات است و از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نشده است.
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