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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

سرپرست استانداری قم تأکید کرد؛

استفاده از ظرفیت کارآفرینان برای توسعه اشتغال روستایی در قم

استفاده از ظرفیت کارآفرینان برای توسعه اشتغال روستایی در قم

قم - سرپرست استانداری قم خواستار استفاده از ظرفیت کارآفرینان برای توسعه اشتغال روستایی در استان قم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی در جلسه هیئت امنای کانون کارآفرینان استان قم طی سخنانی اظهار داشت:‌ کارآفرینان بازوی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی از جمله حاشیه نشینی و مهاجرت از روستاها افزود: در صورتی که فضای کار برای روستاییان ایجاد شود شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

سرپرست استانداری قم طرح دولت تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال در بخش روستایی را مورد توجه قرار داد و گفت: از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارآفرینان برای توسعه اشتغال با توجه به فرصت بدست آمده بایستی استفاده نمود.

وی خاطرنشان کرد:‌ اعتبارات لازم برای ایجاد اشتغال در بخش روستایی به نسبت طرح‌های صنعتی بسیار کمتر بوده و در شرایطی که با محدودیت اعتبارات مواجهیم می‌توانیم با صرف هزینه کم به نتایج چشمگیری دست یابیم.

هاشمی تصریح کرد: ۵۴ درصد از اشتغال استان قم در بخش گردشگری و خدمات است و از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نشده است.

کد مطلب 4500611

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