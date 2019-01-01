برخورد شدید پلیس قم با اراذل و اوباش/کشف ۳۶ میلیون نخ سیگار قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه ۱۹ درصد کل سرقت‌های رخ داده در قم به موتورسیکلت‌ها ارتباط دارد، اظهار کرد: در این راستا ۲۰ نقطه در قم توسط نیروی انتظامی شناسایی شده که شهرداری نسبت به ایجاد پارکینگ تا پایان سال اقدام کند.

وی از ساماندهی کیفی و کمی واحدهای گشت انتظامی برای پیشگیری از سرقت‌های خیابانی مانند سرقت خودرو، سرقت داخل خودرو، سرقت موتورسیکلت و کیف قاپی در استان قم خبر داد و تصریح کرد: اینگونه اقدامات برای کاهش سرقت خیابانی انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی قم در ادامه از کشف مواد مخدر به میزان دو تن در سه ماه سوم امسال خبر داد و گفت: با توجه به تمهیدات نیروی انتظامی در دستگیری قاچاقچیان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۱۸ درصد افزایش مواجه بودیم.

وی به تشکیل و راه اندازی ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدر اشاره و بیان کرد: مردم می‌توانند با شماره‌های ۲۱۸۴۰۴۰ و ۳۷۲۲۲۲۰۲ تماس گرفته و اخبار و اطلاعات در ارتباط با توزیع کنندگان مواد مخدر را به صورت شبانه روزی اطلاع دهند.

افراد شرور در قم جایی ندارند

سردار آقاخانی با تأکید بر اینکه افراد شرور در قم جایی ندارند، گفت: در سه ماهه سوم سال جاری ۶ درصد شرارت‌ها کاهش یافته است و افراد شرور باید بدانند که نیروی انتظامی با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

وی بر ضرورت برخورد جدی نیروی انتظامی با عربده کش‌ها و اراذل اوباش در قم بیان کرد: با این افراد به شدت برخورد می‌شود تا در سه ماه پایانی سال حتی یک نفر از اراذل اوباش نباید وجود داشته باشد.

فرماندهی انتظامی قم با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان کالا و ارز تأکید کرد: در این راستا ۱۱۰ متهم در ارتباط با کالای قاچاق در قم دستگیر شدند و در این راستا ۹۸ پرونده به ارزش ریالی ۳۷ میلیارد ریال تشکیل و تحویل مقامات ذی صلاح شد.

توجه به فضای مجازی

وی در ادامه از اولویت نیروی انتظامی قم در توجه به فضای مجازی در سه ماه پایانی سال خبر داد و گفت: برخورد جدی با کسانی که در فضای مجازی مسائل اخلاقی را زیرپا می‌گذارند در دستور کار است.

سردار آقاخانی اضافه کرد: با توجه به اینکه امکانات لازم برای پایش تصویری در قم وجود دارد ولی تا کنون انجام نشده که در این راستا از شهرداری درخواست کرده‌ایم که هرچه زودتر نسبت به این امر اقدام کند.

وی همچنین از تلاش نیروی انتظامی در راستای کاهش سرقت در قم خبر داد و اظهار کرد: ۲۹ باند سرقت در سه‌ماهه سوم سال جاری در قم متلاشی شد.

فرماندهی انتظامی استان قم همچنین به کشف بیش از ۳۶ میلیون نخ سیگار قاچاق در قم اشاره و خاطرنشان کرد: ارزش این کالاهای قاچاق ۱۰ میلیارد ریال است که در ۴۸ ساعت گذشته در قم کشف شد.

وی گفت: این محموله قاچاق در یک کامیون جاسازی شده و به مقصد تهران در حال حرکت بود که توسط مأموران انتظامی قم در یکی از راه‌های مواصلاتی استان کشف و ضبط شد.