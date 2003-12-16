غلظت آلاينده منواكسيد كربن فراتر از حد مجازقرار گرفت

مهندس الميرا پرتو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : تردد چشمگير خودروها در سطح شهر ، انباشت آلاينده ها به واسطه تراكم ابرها درآسمان تهران وهمچنين ترافيك شامگاهي شب گذشته موجب افزايش غلظت تمامي آلاينده ها به خصوص منواكسيد كربن در اكثر مناطق شهر تهران شده كه اين امر در مناطق فاطمي ، تجريش ، اقدسيه ، آزادي و قلهك چشمگيرتر است .

وي افزود : با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر ادامه شرايط جوي حاضر و بارش پراكنده برف و باران پيش بيني مي شود تا شاخص كيفيت هوا در محدوده مركزي ومناطق پر ترافيك شهر تا ظهر فردا همچنان در شرايط ناسالم باقي بماند .

پرتو اظهار داشت : همچنين پيش بيني مي شود مناطق 6، 10، 7 و 12 شهرداري تهران نيز طي ساعات آينده با افزايش محسوس آلودگي هوا مواجه شود .

اين كارشناس در ادامه به بزرگسالان فعال ، كودكان ، بيماران قلبي و تنفسي و سالمندان توصيه كرد تا با در نظر گرفتن اين شرايط در حد امكان از تردد در محدوده مركزي و پر ترافيك شهر در ساعات پاياني امروز اجتناب كرده و استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي را در سفرهاي روزانه درون شهري خود جايگزين خودروي شخصي نمايند .