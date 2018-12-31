یادواره شهدای ۱۰ دی ۵۷ ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه یادواره شهدای ۱۰دی با حضور حجت الاسلام سیدمحسن محمودی امام جمعه موقت، سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، کاغذلو فرماندار و جمعی ازمسئولان شهرستان ورامین، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و دانش آموزان برگزارشد.

در حاشیه این مراسم معنوی حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این مراسم بر زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و شهادت ولزوم انتقال این فرهنگ غنی به نسل های آینده تاکید کرد.

وی همچنین به دسیسه های دشمن تکفیری به سرکردگی استکبارجهانی اشاره کرد و افزود: اگر رشادت شهدا عزیز نبود مشخص نمی شد که امروزه چه برسر امنیت ایران عزیز می آمد.

وی ادامه داد: حقیقتا آرامش امروز ایران در بین کشورهای منطقه مدیون ایثارگری های شهدا عزیز بوده است.

محمودی اضافه کرد: امروز نیز گرامیداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می شود، اگرچه عده ای علاقه ندارند که این دو روز بزرگ و تاریخی گرامی داشته شود.

وی عنوان کرد: تمامی خواص باید موضع خود را با فتنه مشخص کنند، چرا که فتنه خط قرمز نظام اسلامی محسوب می شود و هیچگاه فتنه سال ۸۸ فراموش نخواهد شد.

محمودی گفت: دشمن همچنان در حال توطئه افکنی است و بدون تردید فتنه در کشور تمام نشده و برای مقابله با فتنه های مختلف دشمن باید هوشیار و بصیرت را سرلوحه فعالیت خود قرار داد.

در آخر این مراسم از خانواده های،شهدای ۱۰دی با حضور مسئولان تجلیل به عمل آمد.