پیروی از ولایت و رهبری، رمز موفقیت جامعه دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی یکشنبه شب دربرنامه مجله اطلاع‌رسانی «رصد» شبکه قرآن و معارف سیما با گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه، به تشریح نقش روحانیت در پیروزی و پیشبرد انقلاب اسلامی و رابطه مردم با ولایت در بحبوحه اتفاقات تلخ و شیرین انقلاب پرداخت.

نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت ابتدا نقش اصحاب ائمه معصومین و علما و بزرگان را در مقابله با ستمگران یادآور شد و گفت: این جمع درتبیین دین و احکام آن شهدای زیادی را تقدیم اسلام کرده و صدمات فراوانی را متحمل شدند.

وی با اشاره به نگاه بین المللی آیت الله بروجردی درنزدیک شدن به جهان اسلام و تقریب بین مذاهب اسلامی، به آغاز شکل گیری نهضت اسلامی و اتفاقات دهه چهل اشاره کرد و اظهار داشت: این دوران را که دشمن افرادی را با هدف دین ستیزی درمنطقه به روی کار آورد، می توان زمینه ساز حرکت های بعدی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکرروی کارآوردن آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران را در جهت مقابله با مذهب و شعائر اسلامی دانست و با اشاره به تلاش هایی که برای حذف نقش روحانیت درجامعه، تعطیل کردن جلسات عزاداری و مقابله با حجاب صورت گرفت، گفت: هدف از ایجاد شرایط خفقان در جامعه از بین بردن دین و غارت منابع و اموال مردم ایران بود.

وی مرحله بعد را مقابله با حیثیت و شرف مردم عنوان کرد و کاپیتولاسیون و مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران را در این راستا ارزیابی و تصریح کرد: امام خمینی (رض) به شدت با این قرارداد مخالفت کرد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به کتاب منتشر شده از یک خبرنگار درباره خاطرات خود از اواخر زندگی محمد رضا شاه گفت: سالیوان سفیر وقت آمریکا درایران زمانی که به شاه گفت باید از ایران بروی، او نپرسید چرا باید بروم بلکه سوال کرد کجا باید بروم؟ و این اوج ذلت شاه را دربرابر بیگانگان و قدرت های سلطه گر نشان می دهد.

وی تصریح کرد: رضاخان و محمد رضا با دین و شعائر دینی مقابله می کردند و استقلال مملکت را نابود و کشور را محل تاخت و تاز اجانب و بیگانگان قرار دادند.

نماینده ولی فقیه با تاکید براینکه دراین دوران تنها روحانیت شیعه بود که علیه این اقدامات قیام کرد، مبارزه آیت الله کاشانی علیه به تاراج بردن ذخایر، معادن ومنابع نفت و گاز را افتخاری برای روحانیت دانست.

وی تاکید کرد: آنچه مرحله تکوین و آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی را برجسته کرد عظمت شخصیت امام خمینی بعنوان یک مرجع تقلید با ویژگی های فراوان و توانایی مدیریت و علم سرشاربود که به خوبی دشمن را شناخت و هیچ ترس و نگرانی از مقابله با دشمن نداشت و می دانست که درهر برهه باید چه اقداماتی را علیه طاغوت زمان انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ادامه به خاطرات نقل شده از پدرخود درخصوص هجوم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم اشاره کرد و گفت: درحالیکه در فضای خطرناک و خفقان آن دوره با کوچکترین حرکتی انقلابیون دستگیر و زندانی می شدند امام امت درسخنرانی ۱۵ خرداد ۴۲ علیه آمریکا و اسرائیل سخنرانی وشاه را نوکرآنها نامید و خطاب به شاه گفت: کاری نکن که به مردم بگویم شما را از این مملکت بیرون کنند.

وی با تاکید براینکه امروز جوانان باید به تحلیل شرایط آن دوران بپردازند، افزود: امام امت از خرداد ۴۲ تا بهمن ۵۷ با مدیریت انقلابی و صحیح جامعه، نهضتی را پایه گذاری کرد که به پیروزی انقلاب و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی منجر شد.

وی با بیان اینکه نقش روحانیت در این دوران بسیار برجسته است، اضافه کرد: امام امت با بهره گیری از مساجد، جا انداختن نظریه ولایت فقیه برای اداره جامعه، حضور مستمر در صحنه، تلاش روحانیون بزرگواری که در مکتب ایشان آموزش دیده بودند و امید به آینده، مردم را هدایت کرد و انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ پیروز شد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه روحانیت محورشکل گیری نهضت درسال های منتهی به پیروزی انقلاب بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری، آیت الله طبسی و مرحوم هاشمی نژاد در مشهد، مرحوم شهید مفتح، شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در تهران و مرحوم شهید قدوسی در قم و علمای بزرگوارشهرهای دیگر با ایفای نقش محوری تلاش کردند در فضای آن روز پیوند مردم و روحانیت و پیوند مردم و مرجعیت که نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشت، شکل بگیرد.

وی حرکت هایی را که در دانشگاه تهران و مساجد برای دفاع از اسلام، حفظ دین، دفاع ازعظمت و استقلال کشور و نجات از استبداد و جنایات شاه صورت گرفت، یادآورشد و با اشاره به تصمیمات امام در آن دوره و عزیمت ایشان به فرانسه برای هدایت انقلاب گفت: درحالیکه رژیم شاه تلاش داشت امام را محصور کند ایشان با نطق ها وسخنرانی های خود ویک سلسله شعارهایی که دنیا را تحت تاثیرقرارداد به حرکت انقلاب بعد بین المللی بخشید.

وی افزود: درجلساتی که در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب برگزارمیشد با وجودی که اکثرافراد بدلیل حضورارتش درکشور و عدم احاطه کامل انقلابیون به سلاح و امکانات دولتی، با آمدن امام به ایران مخالف بودند ایشان با اراده، مصمم وآینده نگری تصمیم گرفت وارد کشور شود.

وی به صحنه های ورود امام به کشور و سخنرانی کوبنده ایشان در بهشت زهرا اشاره و اضافه کرد: امام با اتکای به خدواند و پشتوانه مردم ازتعیین دولت سخن گفت و درخلال ده روز، رژیم ۲۵۰۰ ساله ساقط و انقلاب پیروز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکرقدرت مدیریت امام و مرجعیت دینی در تثبیت نظام اسلامی را مهم خواند و با اشاره به فتنه های دشمن در نقاط مختلف کشورو ترور شخصیت های بزرگوار، خاطر نشان کرد: امام با مدیریت و برنامه ریزی صحیح انقلاب را هدایت کرد و پس از پیروزی؛ رفراندوم جمهوری اسلامی برگزارشد و ۲/۹۸ درصد مردم به آن رای دادند و این اولین موفقیت بزرگ برای تثبیت انقلاب بود.

وی با بیان اینکه با مدیریت امام، همکاری روحانیت و پشتیبانی مردم قانون اساسی تدوین شد و دولت و مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، تصریح کرد: امام با قدرت و قاطعیت در برابر توطئه های دشمنان اسلام ایستاد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه دشمن تصور می کرد می تواند حکومت نوپای جمهوری اسلامی را با یک تهاجم شکست دهد، تاکید کرد: قدرت مرجعیت دینی و روحانیت، مردم را به صحنه آورد و با وجودی که کشورهای منطقه از صدام حمایت مالی می کردند و اروپا و آمریکا سلاح های خود را دراختیاراو قرارمی دادند جنگ تحمیلی هشت ساله با مدیریت امام پایان یافت و یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی نماند.

وی مدیریت امام امت را یک مدیریت الهی توصیف کرد و از دانشگاهیان، حوزویان و نسل جوان خواست که نوع مدیریت امام را تحلیل کنند و از آن الگو بگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکرهمچنین با بیان خاطرات خود ازنحوه واکنش امام به انفجارمقرحزب جمهوری اسلامی، اظهار داشت: درحالیکه درحسینیه جماران همه درغم این ضایعه بزرگ می گریستند امام با اقتدار تمام از مظلومیت شخصیت شهید بهشتی سخن گفت و هیچکس قطره ای اشک درچشمان ایشان ندید، لیکن دستوردادند تا سریعتر دولت، مجلس و قوه قضائیه ترمیم شود.

وی نقش روحانیت و مردم را در کنار هم درتمام دوران ها بویژه دوران رهبری امام امت و مقام معظم رهبری بی بدیل توصیف کرد و با یادآوری نقش مرجعیت در پیروزی های بدست آمده در عراق، افزود: اگر روحانیت در مقابله با استعمار و استبداد و ظلم در ایران و عراق نقش آفرینی نمی کرد ملت به پیروزی نمی رسید.

وی همچنین نقش مقام معظم رهبری را در قضایای بعد از ارتحال امام بسیار قابل توجه توصیف و تاکید کرد: مدیریت و صلابت رهبری فتنه نهم دی را خنثی کرد و امروزبیش از گذشته اهمیت مدیریت صحیح ایشان پی می بریم.

وی با تاکید براینکه مقام معظم رهبری تسلیم فشارها و اتهام ها نشد، افزود: ایشان اوضاع را مدیریت کرد وحرف های طرف مقابل را هم شنید و با آمدن مردم به صحنه این توطئه نیزخنثی شد.

وی با بیان اینکه بعد از دوران حضرت رسول اکرم (ص) تا الان درهیچ دوره ای مردمی با این بصیرت، آگاهی، ایمان، شهامت و شجاعت نداشته ایم، تاکید کرد: پیوند بین مردم و رهبری، انقلاب را بیمه کرده و پیروی از ولایت و رهبری رمز موفقیت جامعه دینی است و تا زمانی که این پیوند برقرار باشد هیچ قدرتی نمی تواند از بیرون به ما آسیب وارد کند.

وی لزوم توجه به بصیرت افزایی را یادآور شد و گفت: مدیریت ها باید اصلاح شود و در انتخاب افراد برای بعهده گرفتن مسئولیت های مختلف از افراد با ایمان و برخوردار از بصیرت، تعهد و تخصص لازم استفاده گردد و با حضور مستمر مردم در صحنه و مدیریت رهبری انقلاب به جلوحرکت کند.