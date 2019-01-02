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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱

بختیاری زاده در گفتگو با مهر:

چهار تیم شانس خوبی برای قهرمانی آسیا دارند/ ایران گزینه اول است

چهار تیم شانس خوبی برای قهرمانی آسیا دارند/ ایران گزینه اول است

مربی تیم فوتبال امید کشورمان گفت: به جز ایران که یکی از شانس‌های مسلم قهرمانی در آسیاست، ۳ تیم دیگر هم برای فتح این تورنمنت شانس دارند.

سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی ایران با شرایط خوبی عازم رقابتهای جام ملتها شده و از شانس قابل توجهی برای قهرمانی در این مسابقات برخوردار است.

مربی تیم فوتبال امید کشورمان در ادامه بیان داشت: به شخصه به این تیم و نتایجی که قرار است در جام ملتهای آسیا بگیرد بسیار خوشبین بوده و معتقدم بیشترین شانس برای قهرمانی به تیم ایران تعلق دارد.

ملی پوش سابق کشورمان که خودش یکبار در سال ۲۰۰۰ در تیم ملی ایران حضور در این تورنمنت را تجربه کرده، در ادامه بیان داشت: به جز ایران ۳ تیم دیگر از نظر من شانس قهرمانی دارند که این ۳ تیم عبارتند از ژاپن، کره جنوبی و قطر. عنوان قهرمانی قطعا به یکی از این ۴ تیم خواهد رسید که من به نوبه خودم امیدوارم این اتفاق برای تیم کشورم بیفتد.

کد مطلب 4500751

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