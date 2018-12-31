تظاهرات ضد ترکیه ای زنان قامشلی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ده ها تن از زنان ساکن شهر قامشلی در استان حسکه در اعتراض به تهدیدات ترکیه ضد سوریه و در حمایت از ارتش سوریه دست به تظاهرات زدند.

این راهپیمایی از میدان السبع بحرات به سمت میدان مرکز فرهنگ عربی شروع شد.

در این راهپیمایی زنان سوری با بالابردن پرچم های کشورشان و پلاکاردهایی در حمایت از ارتش سوریه، تهدیدات ترکیه علیه وحدت و تمامیت ارضی سوریه و حمایت این کشور از گروه های تروریستی را محکوم کردند.

تظاهر کنندگان با تاکید بر اینکه ارتش سوریه تنها ضامن وحدت مردم و حفظ تمامیت ارضی این کشور و تنها طرفی است که می‌تواند با تروریسم و متجاوزان خارجی بجنگند، تهدید سوریه از سوی ترکیه را قدرت دادن دوباره به گروه های مسلح تروریستی دانستند.

زنان سوری تهدیدات ترکیه را محکوم و تأکید کردند که هرگونه طرح تجاوزکارانه جدید علیه نظام سوریه شکست خواهد خورد.