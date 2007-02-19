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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

با همکاری گروه انسان شناسی دانشگاه ورشو لهستان ؛

مطالعات باستان شناسی سایت تاریخی گوهر تپه بهشهر آغاز شد

بعد از چند فصل کاوش باستان شناسی ، مطالعات باستان شناسی سایت تاریخی گوهر تپه بهشهر با همکاری گروه انسان شناسی دانشگاه ورشو لهستان ، آغاز شد.

مدیر پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ، هدف از این فصل مطالعاتی را شناسایی گونه های مختلف انسانی مدفون شده و تطبیق آن با ساکنین فعلی این ناحیه و کشف محل دقیق سکونت آنان برشمرد.

علی ماهفروزی افزود: با عکسبرداری از جمجمه های مدفونین به کشف ارتباط بین آنها با نمونه های تدفین شده و مکشوفه در گوهر تپه و پیگیری علل مرگ و میر کودکان و افراد جوان که تقریبا کمتر از 40 سال داشتند و رفع اما و اگرهای موجود در خصوص محل واقعی سکونت شان ، خواهیم پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی رژیم غذایی و بیماریهای رایج در آن زمان و تمامی مطالعات در حوزه انسان شناسی (فیزیکال آنتوپولوژی) ، از دیگر اهداف این پروژه مطالعاتی است.

سرپرست پایگاه پژوهشی گوهر تپه در خصوص کشفیات باستان شناسی از فصل های مختلف کاوش ، یادآور شد: سنگ افزارهای مفرغی و آهنی شامل سرنیزه ، خنجر و همچنین اشیاء تزئینی و مهره های سنگی ، پیکره های حیوانی و انسانی ، مهره های سنگی ، گردنبند ، ابزار استحصال و نمونه های مختلف دوک ، سر دوک ، فلاخن ، ژتون و دیگ های سفالی به خصوص تدفین های خمره ای از جمله آثار شاخص این سایت موزه تاریخی است.

به گزارش مهر ، گوهر تپه رستم کلاه یکی از محوطه های تاریخی و پایگاههای پژوهشی شاخص کشور به شمار می آید که در شرق استان مازندران واقع در شهرستان بهشهر قرار دارد.

کد مطلب 450085

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