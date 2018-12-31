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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد:

۳۰ برنامه شاخص کتابخوانی در ایام دهه فجر برگزار می شود

۳۰ برنامه شاخص کتابخوانی در ایام دهه فجر برگزار می شود

یزد ـ‌ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد گفت: بیش از ۳۰ برنامه شاخص ویژه ایام الله دهه فجر در سراسر استان توسط این نهاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه دوست فاطمی ها عصر امروز در نشست کارگروه کتابخوانی ستاد دهه فجر استان یزد اظهار داشت: با توجه به فراخوانی که به کتابخانه های عمومی ارسال شد، بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی گردآوری شد که به طور عمده برای کودک و نوجوان و زنان و خانواده انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این ۵۰۰ برنامه در سطح کتابخانه های عمومی و در همه بخش های استان ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد.

دوست فاطمی‌ها عنوان کرد: از این تعداد برنامه ۳۰ برنامه شاخص پیش‌بینی شده که در کتابخانه های عمومی در ایام الله دهه فجر و در حاشیه مراسم راهپیمایی نیز اجرا خواهد شد.

رئیس کارگروه کتاب و کتابخوانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار امیدواری کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی بتواند به سهم خود نقشی هر چند کوچک در بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در ایام الله دهه فجر داشته باشد.

وی افزود: یکی از برنامه هایی که با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری و صدا و سیما در حال اجراست، مسابقه کتابخوانی چلچراغ است که در آن ۴۰ کتاب معرفی شده و بخش‌هایی از آن در قالب مسابقه در رادیو و تلویزیون پخش می شود که به طور عمده در رابطه با مباحث انقلاب اسلامی است.

دوست فاطمی‌ها بیان کرد: طی برنامه ریزی انجام شده، تلاش شده امسال برنامه های متنوع و شاخصی در کتابخانه های عمومی یزد برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شود که در آن همه اقشار مختلف دیده شده اند.

کد مطلب 4500860

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