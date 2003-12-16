بيش از 103 ميليون متر مكعب آب با احداث سد تنگاب و فيروز آباد استحصال مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به استان فارس، مدير طرح سد مخزني تنگاب و فيروزآباد درجمع خبرنگاران گفت: عمليات اجرايي اين پروژه كه از بهمن ماه سال گذشته آغازشده تاكنون 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است .

محمد كاظم كريمي صالح افزود: تونل انحراف با هزينه 12 ميليارد ريال ، جاده جايگزين به همراه سه رشته تونل با هزينه 45 ميليارد ريال و سد انحرافي پايين دست از اجزاي اين پروژه است كه عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده است .

وي هزينه كل طرح را 420 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: عمليات اجرايي بدنه سد بهمن ماه سال گذشته آغاز و 12 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي نوع سد را از نوع سنگريزه اي خاكي با هسته رسي اعلام كرد و اظهارداشت: حجم مخزن سد در تراز نرمال 130 متر مكعب و در تراز حداكثر نيز 180 ميليون متر مكعب است.

وي همچنين هدف از اجراي طرح را افزايش منابع آب دشت فيروزآباد كه مساحتي متجاوز از 27 هزار هكتار را در بردارد عنوان كرد و گفت: اين سد سالانه 103 ميليون متر مكعب آب را استحصال مي كند