۶۵ تن چوب قاچاق در قروه کشف و ضبط شده است

بهزاد شریف پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط ۶۵ تن چوب قاچاق طی دو ماه گذشته در شهرستان قروه خبرداد و گفت: در راستای اجرای دستورات قضایی، یگان حفاظت منابع طبیعی طی دو ماه گذشته در جهت جلوگیری از ورود مقطوعات جنگلی و خودروهای حامل درختان و توده های غیرمجاز اقدام به کشف و ضبط بیش از ۶۵ تن از مکشوفات و مقطوعات جنگلی کرده است.

وی اظهارداشت: مقطوعات جنگلی کشف شده شامل بید، زبان گنجشک، بنه، توت و گردوهای جنگلی بوده که با بررسی های قضایی به نفع دولت توقیف و ضبط شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه افزود: ارزش تمامی این مقطوعات از لحاظ زیست محیطی و حفظ منابع آب و خاک بسیار بالا است و قلع و قمع آنها فاجعه ای برای تنفس زمین است.

شریف پور با بیان اینکه در جریان بازدید از ۱۴۵ دستگاه، ۹ فقره توقیف و کشفیات فوق حاصل شده است، بیان کرد: از همه اقشار جامعه انتظار داریم در راستای صیانت و حفاظت از عرصه های طبیعی و جلوگیری از قطع گونه ها و قاچاق مقطوعات جنگلی و توده های خودرو همچنین برای کنترل روان آب های سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک هرگونه موردی را به سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.