اختصاص اعتبار بهسازی روستاهای «رزینی» و«هادی آباد» در نهاوند

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی پیگیری های صورت گرفته و با توجه به درخواست اهالی روستاهای «رزینی» و «هادی آباد» مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای بهسازی و آسفالت محورهای این دو روستا از توابع بخش خزل نهاوند جذب شد.

وی با اشاره به اینکه با موافقت معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور این اعتبار برای بهسازی و روکش آسفالت محور اختصاص یافت، گفت: در این حوزه طی پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون برای احداث، بهسازی و آسفالت ۷۶ کیلومتر راه روستایی اعتبار جذب‌شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طی ۳ سال گذشته بهسازی فاز اول و دوم ۵۰ روستا در نهاوند اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: طی این مدت تاکنون علاوه بر بودجه و اعتبار کلی مبلغ ۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان از بنیاد مسکن کشور برای به سرانجام رساندن بهسازی روستاهای نهاوند جذب‌شده است.