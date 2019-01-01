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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۸:۱۰

نماینده مردم نهاوند در مجلس خبر داد:

اختصاص اعتبار بهسازی روستاهای «رزینی» و«هادی آباد» در نهاوند

اختصاص اعتبار بهسازی روستاهای «رزینی» و«هادی آباد» در نهاوند

نهاوند - نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتبار ویژه بهسازی و آسفالت روستاهای «رزینی» و «هادی آباد» نهاوند خبر داد.

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی پیگیری های صورت گرفته و با توجه به درخواست اهالی روستاهای «رزینی» و «هادی آباد» مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای بهسازی و آسفالت محورهای این دو روستا از توابع بخش خزل نهاوند جذب شد.

وی با اشاره به اینکه با موافقت معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور این اعتبار برای بهسازی و روکش آسفالت محور اختصاص یافت، گفت: در این حوزه طی پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون برای احداث، بهسازی و آسفالت ۷۶ کیلومتر راه روستایی اعتبار جذب‌شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طی ۳ سال گذشته بهسازی فاز اول و دوم ۵۰ روستا در نهاوند اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: طی این مدت تاکنون علاوه بر بودجه و اعتبار کلی مبلغ  ۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان از بنیاد مسکن کشور برای به سرانجام رساندن بهسازی روستاهای نهاوند جذب‌شده است.

کد مطلب 4500933

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