مدیران برای حل مشکل واحدهای تولیدی نهاوند تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: جلسات ستاد تسهیل برای رفع موانع موجود حوزه صنعت برگزار می‌شود لذا در این جلسات روسای ادارات و همچنین مدیران بانک‌های شهرستان باید برای رفع مشکلات راهکار بدهند.

وی اظهار کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزی باید با شناسایی مشکلات طرح‌ها و واحدهای تولیدی برای مطرح کردن آن در جلسه ستاد تسهیل استان که با حضور مدیران هفته آینده در شهرستان نهاوند برگزار می‌شود اقدامات لازم را انجام دهند و امیدواریم در این نشست مشکل تعدادی از این واحدها حل شود.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه مدیران و روسای ادارات شهرستان نهاوند به خصوص بانک‌ها باید در جلسات ستاد تسهیل استان از طرح‌های مشکل‌دار دفاع کنند، اظهار کرد: هنرنمایی مسئولین زمانی مشخص می‌شود که دفاع ما از طرح‌های شهرستان منتج به کاهش نرخ بیکاری شهرستان شود.

عباس کولیوند یکی از فعالان حوزه تولید در شهرستان نهاوند نیز گفت: متأسفانه تولید و صنعت در نهاوند مریض است.

وی با تأکید بر اینکه مسئولین در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید در حوزه حمایت از تولید ورود کنند، گفت: متأسفانه بانک‌های شهرستان اعلام می‌کنند که در خصوص بند «و» تبصره ۱۶ قانون هیچ دستورالعملی دریافت نکرده‌ایم این در حالی است که دادستان ملایر و شهرستان نهاوند نیز در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن به بانک‌های شهرستان نامه‌ای ارسال کرده‌اند.