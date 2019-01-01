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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

پنج‌شنبه ۱۳ دی‌ماه؛

سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در قم برگزار می‌شود

سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در قم برگزار می‌شود

قم - رئیس دانشگاه صنعتی قم از برگزاری سومین دوره کنفرانس ملی فیزیک ریاضی ایران با حضور اساتید دانشگاه‌های داخلی و خارجی در قم خبر داد.

جلال رضایی نور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشگاه صنعتی قم آغازکننده کنفرانس‌های فیزیک ریاضی در کشور است، افزود: دبیرخانه این کنفرانس نیز در دانشگاه صنعتی قم تشکیل شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه در ایران به فیزیک و ریاضی توجه چندان و نظام‌مندی نشده است، طی دو سال گذشته دانشگاه صنعتی قم با برگزاری کنفرانس فیزیک ریاضی مباحث مربوط به این مقوله را انسجام داده و حتی با حضور میهمانان و سخنرانان خارجی این کنفرانس‌ها را برگزار شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی قم عنوان کرد: کنفرانس فیزیک ریاضی در سال جاری نیز پنج‌شنبه ۱۳ دی‌ماه با حضور میهمان خارجی کنفرانس دکتر وسیلیس باسیوس از دانشگاه بروکسل بلژیک و سخنرانان داخلی دکتر رضوان از اساتید دانشگاه صنعتی شریف، دکتر گروسی از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سلطان پور از دانشگاه خواجه نصیر و دکتر شیخ جباری از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بالا بودن سطح علمی کنفرانس افزود: دکتر شاهین روحانی از اساتید به نام دانشگاه صنعتی شریف، دکتر رکنی زاده و دکتر لوران از دانشگاه اصفهان، دکتر رضایی اقدم از دانشگاه شهید مدنی و دکتر لطیفی از دانشگاه صنعتی قم اعضای کمیته علمی این کنفرانس هستند که از صاحب نظران ایران در بحث فیزیک ریاضی هستند.

رضایی نور بیان کرد: ۴۰ درصد مقالات ارسالی به این دبیرخانه پذیرفته نشده است و این کنفرانس با حضور ۵۰ شرکت کننده برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان از اساتید دانشگاه هستند و دانشجو نداریم، افزود: حدود ۳۵ مقاله به عنوان پوستر، پنج مقاله شفاهی و ۱۰ نفر بدون مقاله به دلیل سخنرانی‌ها و سطح بالای علمی در کنفرانس شرکت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه صنعتی قم بیان کرد: دکتر رکنی زاده و دکتر رضایی اقدم به عنوان بنیانگذاران فیزیک ریاضی در ایران هستند که در این کنفرانس حضور فعال دارند.

وی گفت: در تکمیل این کنفرانس سه کارگاه علمی در دانشگاه‌های صنعتی شریف، اصفهان و صنعتی آذربایجان برگزار خواهد شد.

رضایی نور در پایان ابراز کرد: هدف ما از برگزاری این کنفرانس تشکیل کارگروه فیزیک ریاضی با حضور اساتید برجسته در کشور است.

کد مطلب 4500949

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