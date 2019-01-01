یک پیروزی معتبر برای ایران کسب کردیم/ حالا تمرکزمان روی یمن است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا در امارات آماده می کند، دوشنبه شب در آخرین دیدار تدارکاتی‌اش برابر قطر به برتری دو بر یک رسید.

کارلوس کی‌روش پس از این پیروزی پیامی را به این شرح منتشر کرد: « یک هفته تمرین سخت، با مقداری خستگی بیشتر برای بازیکنان را پشت سر گذاشتیم، با اینحال مسابقه تدارکاتی خوبی را مقابل قطر برگزار کردیم، برای نتیجه جنگیدیم و برای ایران یک پیروزی معتبر به دست آوردیم. حالا همگی روی اولین بازیمان در جام ملت ها مقابل یمن تمرکز کرده ایم.»

به گزارش مهر، تیم ملی ایران تمریناتش را تا روز ۱۲ دیماه در قطر پیگیری خواهد کرد و همان روز از طریق کیش راهی امارات خواهد شد تا خود را برای برگزاری اولین دیدار برابر یمن که روز ۱۷ دی‌ماه برگزار می شود، آماده کند.