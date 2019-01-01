المیادین: نخستین گروه از نظامیان آمریکایی از سوریه وارد عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین دوشنبه شب به نقل از منابع آگاه از ورود نخستین گروه از نظامیان آمریکایی از خاک سوریه به عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه به المیادین گفتند که این کاروان از نیروهای آمریکایی که شامل ۱۲۰ خودروی زرهی و کامیون است، به یک پایگاه عراقی در نزدیکی اقلیم کردستان رسیدند.

این منابع تاکید کردند که نیروهای آمریکایی که از سوریه خارج شدند از این پایگاه به عنوان مقر موقت استفاده کرده و هرگز در عراق باقی نخواهند ماند و گزارش های منتشر شده در خصوص انتقال نیروهای آمریکایی از خاک سوریه به غرب استان الانبار عراق صحت ندارد.

گفتنی است که رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش و با صدور دستوری غیرمنتظره اعلام کرد که تصمیم دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند.