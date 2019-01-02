لزوم ترویج فرهنگ داوطلبی در جامعه/خبرنگاری بحران را آموزش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست خبرگزاری مهر گلستان با مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که خبرنگار و عکاس خبری خبرگزاری مهر در حوزه هلال احمر و همچنین رئیس روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان و مشاور رسانه ای این اداره کل هم حضور داشتند، پیرامون مباحث مختلفی بحث و گفتگو شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در این دیدار اظهار کرد: بحث پیشگیری در حوزه حوادث از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است مردم روش های مقابله با حوادث را آموزش ببینند.

محمدعلی هروی افزود: زلزله ای که در کرمانشاه رخ داد ۶۰۰ مصدوم برجای گذاشت که اکثر این مصدومیت ها بر اثر مدیریت نادرست هیجان پس از وقوع زلزله در زمان فرار یا سقوط رخ داد.

وی با بیان اینکه اکثر حوادث مربوط به زلزله به دلیل شتاب‌زدگی بعد از زلزله منجر می شود، اظهار کرد: در بسیاری از موارد ازدحامی که بعد از زلزله ایجاد می شود موجب کندی کار برای امدادرسان می شود و مردم فکر می کنند بیرون آمدن از خانه کارخوبی است اما در واقع موجب می شود نتوانیم به خوبی خدمات رسانی کنیم.

محور جایگزین مناسب در برخی مناطق گرگان نداریم

هروی گفت: این شتاب‌زدگی موجب می شود بسیاری از محورها اشغال شوند و متاسفانه در برخی مناطق محورهای جایگزینی وجود ندارد، به عنوان مثال در ناهارخوران تعداد بسیار محدودی محور جایگزین داریم که در این گونه موارد کاری از دست ما بر نمی آید و از آنجایی که مردم به آژیر توجهی نشان نمی دهند مجبوریم در ترافیک باقی بمانیم.

وی با اشاره به برنامه های اخیر جمعیت هلال احمر گلستان در کرمانشاه پس از زلزله اخیر اظهار کرد: تیم پزشکی که از گلستان به کرمانشاه اعزام شده بود کامل ترین تیم پزشکی هلال احمر متشکل از متخصصان و فوق تخصصان برجسته استان گلستان بود که زحمات بسیاری را در این استان به انجام رساندند.

هروی در رابطه با پوشش رسانه ای در زمان حوادث گفت: اگر در ساعات اولیه حوادث ها و امدادرسانی ها بازخوردی از فعالیت داوطلبان و زحمت های آنان منتشر شود به افزایش روحیه داوطلبان و عملکرد آن ها کمک می کند اما بیشتر مواقع رسانه ها روی نکات منفی حوادث زوم می کنند و همین امر در برخی مواد موجب دلسردی داوطلبان می شود، درحالی که ما باید به موتور محرکه انها را در این مواقع سرعت ببخشیم.

رفتار مردم پس از زلزله باید آسیب شناسی شود

رئیس روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان هم در این دیدار اظهار کرد: در بحث آسیب شناسی حوادث پس از زلزله باید ورود کنیم چرا که در بسیاری از موارد مردم ما از آموزش های کافی در رابطه با چگونگی مقابله با حوادث برخوردار هستند اما در نحوه کنترل هوش هیجانی پس از وقوع حادثه مشکلاتی دارند.

صغری سادات خراسانی افزود: جمعیت هلال احمر در تمام زمینه ها در بحث آموزش و اطلاع رسانی ورود کرده اما اینکه در آن لحظه که افکار عمومی ما مشوش است چه تصمیمی باید گرفته شود روی این قضیه بیشتر باید فکر شود چراکه رسالت ما اگاهی مردم ماست و اینکه به آن ها یاد دهیم چگونه از دانسته هایمان در چه زمانی بهره ببریم.

وی تصریح کرد: بیشتر مردم ما از رسانه تنها بخش هیجان آن را دنبال می کنند و همیشه بازدید اخبار حوادث از آمار بالایی برخوردار است، اما انتشار این اخبار در فضای مجازی می تواند هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی سوگیرانه ای داشته باشد.

خراسانی اظهار کرد: در زلزله کرمانشاه سطح حادثه به قدری بود که در همان استان و استان های معین قابل پردازش بود اما نبود سواد رسانه ای و خوراک ذهنی نامناسبی که در فضای مجازی منتشر شد منجر شد استرسی که در غربی ترین نقطه ایران برای افراد لمس شد در شرقی ترین نقطه کشور هم احساس شود و این استرس و تحلیل کردن اخبار باعث می شود نتوانیم در زمان درست تصمیم درست بگیریم.

وی افزود: مردم ما باید به درجه ای برسند که مطالبه گری کنند که به چه آموزش هایی نیاز دارند و بر اساس نیازهای آن ها آموزش هایی برگزار شود.

خراسانی گفت: جمعیت هلال احمر استان از تمام ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از اینستگرام و سروش و ... گرفته تا آپارات در بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بهره می برد.

وی افزود: در بحث اعزام پزشکان به کرمانشاه نیازمند این هستیم که رسانه ها بیشتر کیفیت کار بپردازند نه کمیت که خلاصه به تعداد ویزیت انجام شده باشد، چرا که همین پرداختن به کیفیت کار و بازتاب این از خودگزشتگی می تواند آثار خوبی را در جامعه به همراه داشته باشد.

مهدی احمدی، مشاور رسانه ای مدیرکل هلال احمر گلستان هم در این جلسه گفت: خبرگزاری ها مورد اعتماد و اطمینان مردم هستند و در زمان حوادث هم باید به کمک مردم بیایند و در کسب اطلاعات درست به آن ها کمک کنند.

نیازمند ترویج فرهنگ داوطلبی از سوی رسانه ها هستیم

وی افزود: متاسفانه سواد رسانه ای در بین مردم ما پایین بوده و فعالیت افراد مختلف در فضای مجازی و انتشار برخی از اخبار اشتباه آسیب رسان بوده و نیاز داریم با کمک خبرگزاری ها اخبار صحیح و درست را به اطلاع مردم برسانیم.

احمدی گفت: پیشنهاد می کنم خبرگزاری ها در کنار اطلاع رسانی خبر حوادث مطالب آموزشی هم در همان خبر درج کنند تا مردم بدانند در زمان وقوع حادثه مشابه چه کارهایی باید انجام دهند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران استان نیازمند برگزاری دوره های خبرنگاری بحران هستند و امیدواریم بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم چراکه ما نیازمند همراهی خبرنگاران برای ترویج فرهنگ داوطلبی هستیم.

محمد چراغعلی، سرپرست خبرگزاری مهر گلستان هم در این جلسه اظهار کرد: در شهری مثل گرگان با توجه به شرایط جمعیتی و فعالیت سمن ها و خانه های فرهنگ و همچنین فعالیت رسانه ها کار فرهنگ سازی و فعالیت های ترویجی راحتتر است و نیازمند برنامه ریزی دقیق در این بخش هستیم.

وی تصریح کرد: نیازمند برگزاری دوره های خبرنگاری در شرایط بحرانی ویژه خبرنگاران استان هستیم، البته من پیگیری هایی در این زمینه انجام دادم است اما استقبالی از سوی مسئولان مروبطه در این زمینه نشده است.

چراغعلی گفت: جمعیت هلال احمر استان باید از ظرفیت ۱۲ هزار نفری داوطلبان خود برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی استفاده کند چرا که ظرفیت خوبی است و از پتانسیل بالایی برای فرهنگ سازی برخوردار است.