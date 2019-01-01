مردم آذربایجان غربی امسال ۳۱ میلیارد تومان زکات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهندی روز دوشنبه در جلسه شورای زکات استان با بیان اینکه این میزان زکات در مقایسه با پارسال ٦٥ درصد افزایش دارد افزود: به منظور تسریع در امر جمع آوری زکات فطریه آذربایجان غربی، ۹۰ موسسه خیریه با کمیته امداد استان همکاری داشته اند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد آذربایجان غربی بیش از ۳۰ هزار دفترچه محاسبه زکات در بین روستاهای استان کرده است عنوان کرد: پیش بینی می شود تعداد افراد زکات دهنده گندم در آذربایجان غربی با افزایش هشت هزار نفری نسبت به سال گذشته، به بیش از ۳۰ هزار نفر برسد.

سهندی با اشاره به ساخت طرحهای عمرانی از محل زکات افزود: ٣ میلیارد و ٤٠٠ میلیون تومان یعنی ١١ درصد از زکات جمع آوری شده صرف ساخت طرحهای عمرانی و ٨٩ درصد صرف تامین نیازهای نیازمندان شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی در خصوص میزان مشارکت و کمکهای مردمی گفت: در ٩ ماه امسال مشارکت مردمی ۷۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم خیر و نیکوکار آذربایجان غربی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۸۵ درصد رشد داشته است افزود: هم اکنون ۴۵ مرکز نیکوکاری در آذربایجان غربی فعال بوده و به هشت هزار خانوار نیازمند شناسایی شده در این مراکز خدمات مورد نیاز ارائه می شود.

سهندی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر خیّر با مراکز نیکوکاری استان همکاری مستمر دارند اصافه کرد: در راستای افزایش کمک به نیازمندان استان، تعداد مراکز نیکوکاری آذربایجان غربی تا پایان سال جاری به ۷۰ مرکز افزایش می یابد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه مسئله زکات یک مسئله شرعی است و در صورت ادای این فریضه هیچ فقیری در جامعه وجود نخواهد داشت افزود: همگرایی مسئولان و ارائه گزارش به موقع از فعالیت‌های صورت گرفته سبب مثمر به ثمر بودن نتیجه اقدامات می‌شود.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم زکات و خمس را در جامعه نهادینه کنیم و مردم بتوانند به راحتی و به موقع خمس و زکاتشان را پرداخت کنند فقیری در جامعه پیدا نخواهد شد به‌شرط اینکه این کار به‌درستی و به هنگام انجام شود.