سطح تراز دریاچه ارومیه ۲۶ سانتیمتر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آراسته صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه افزایش بارش بارندگی ها و اقدامات مناسب ستاد احیای دریاچه ارومیه را از عوامل افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه عنوان کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۵۶ سانتیمتر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ سانتیمتر افزایش ارتفاع دارد.

آراسته میزان وسعت عرصه آبی را در حال حاضر دو هزار و ۷۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: هم اکنونحجم آب موجود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب است.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه با محور توجه به محیط زیست در استان اضافه کرد: بی توجهی به محیط زیست در توسعه مناطق آسیب های جدی در پی دارد که دریاچه ارومیه نمونه بارزی در این خصوص است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص کنترل کانون های ریزگرد درخصوص دریاچه ارومیه افزود: تاکنون باکاشت درختچه گز و قره داغ توانسته ایم اقدامات خوبی در این زمینه داشته باشیم.

آراسته خاطرنشان کرد: در این زمینه برای کنترل کانون های ریزگرد باید در سطح ۱۵ هزار هکتار از حاشیه دریاچه ارومیه باید کاشت درختچه گز و قره داغ انجام شود.