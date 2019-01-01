اظهارات محمود عباس یاوه گویی و به دور از شأن ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «سامی ابوزهری» یکی از رهبران حماس در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اظهار داشت که سخنان اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سراسر یاوه گویی و به دور از شأن ملت فلسطین است.

محمود عباس عصر روز دوشنبه با حمله به جنبش حماس، آن را به ممانعت از برگزاری برنامه های سالروز تاسیس جنبش فتح در نوار غزه متهم کرد.

محمود عباس در جریان برافروختن شعله پنجاه و چهارمین سالروز تاسیس جنبش فتح مدعی شد «هر کس تلاش می کند جلوی روشن کردن شعله (سالروز تاسیس فتح) در غزه را بگیرد، جاسوس است و ما افراد زیادی امثال آنها دیده ایم و از زمان آغاز انقلاب، همواره از دست این جاسوسان در رنج و عذاب بوده ایم و جای آنها در زباله دان های تاریخ است. هر کس از خط ملی و اراده ملت منحرف شود، جایش در زباله دان تاریخ خواهد بود».