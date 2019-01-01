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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۹

سرپرست گمرکات استان مرکزی:

۷۴۷ میلیون دلار محصولات تولیدی استان مرکزی صادر شد

۷۴۷ میلیون دلار محصولات تولیدی استان مرکزی صادر شد

اراک- سرپرست گمرکات استان مرکزی گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۷۴۷میلیون و ۱۱۷هزار دلار محصولات تولیدی استان مرکزی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این مدت یک میلیون و ۱۲۴ هزار تن کالا از استان مرکزی صادر شده که نشانگر افزایش هفت درصدی میزان وزنی کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سرپرست گمرکات استان مرکزی افزود: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی ۹ ماهه امسال از نظر ارزش ریالی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

میراشرفی بیان کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری تاکنون به ۷۷ کشور جهان صادر شده و بیشترین کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی و معدن بوده است.

سرپرست گمرکات استان مرکزی با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر طی ۹ ماهه سال جاری خاطرنشان ساخت: همچنین طی مدت ذکر شده حدود ۲۷۶ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۲۳ هزار تن از کشورهای جهان به استان مرکزی وارد شده است.

وی عنوان کرد: پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل گمرک اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین گمرک زرندیه است که در مرز استان تهران واقع شده و بیشتر نقش صادراتی را ایفا می کند.

سرپرست گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: طی بازه زمانی ذکر شده ۳۱۰پرونده قاچاق انواع کالا در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده که از این تعداد، ۲۸۰ پرونده بالای ده میلیون ریال است.

میراشرفی اضافه کرد: همچنین در این مدت گمرکات استان مرکزی بیش از ۶۷۱ میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و بیش از ۷۹۰ میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

کد مطلب 4500980

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