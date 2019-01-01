گازرسانی به ۱۲۰ روستای کرمانشاه همزمان با دهه فجر

سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام دهه فجر ۱۲۰ روستای استان کرمانشاه با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می شود.

وی با بیان اینکه در دهه فجر۷۰۰۰ خانوار در روستاهای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد، افزود: ۷۲ روستا در شهرستان کرمانشاه ۲۱ روستا در شهرستان اسلام آباد غرب سه روستا در روانسر ۱۴ روستا در سرپل ذهاب شش روستا در شهرستان سنقرو کلیایی و چهار روستا در قصر شیرین گاز رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه بیان کرد: عملیات اجرایی گازرسانی به ۵۴ روستا هم آغاز شده است و برآورد ریالی این عملیات۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

به گفته شهبازی، با انجام عملیات اجرایی گازرسانی به این ۵۴ روستا ۱۰ هزار و ۶۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز در روستاها ۶۲ درصد و در مناطق شهری ۹۹.۵ درصد است که با گازرسانی در ایام دهه فجر ضریب نفوذ گاز رسانی به روستاها به ۶۷ درصد خواهد رسید.