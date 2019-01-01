نجات ۲ گرفتار در آسانسور پل عابر پیاده توسط آتش نشانان همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات، ۴ عملیات اطفای حریق و ۷ عملیات امداد و نجات و یک مورد عملیات احتیاط حریق حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۴۴۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۱۲ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۸۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۳۸ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در گراچقا، حریق لاستیک در بلوار شاهد، حریق درختان در بلوار بعثت و حریق ساختمان نیمه کاره در پشت اتکاء بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در اعتمادیه و شهرک فرهنگیان، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه، ۲ مورد نجات حیوانات در بنی هاشم و شهرک بهشتی و عملیات امداد و نجات در حادثه گازگرفتگی در دوراهی سد اکباتان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی گفت: تنها عملیات احتیاط حریق نیز به دلیل بصدا درآمدن سیستم اعلام حریق در خیابان پاسداران صورت گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد ۷ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.