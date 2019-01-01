جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور کار جلسه امروز به شرح زیر است:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور.

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران.

ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو.

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی.

ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس.

ـ گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن.

ـ انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها.

ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان هر استان به عنوان عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان.