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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۱

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور کار جلسه امروز به شرح زیر است:

ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور.

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران.

ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو.

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی.

ـ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس.

ـ گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن.

ـ انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها.

ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان هر استان به عنوان عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان.

کد مطلب 4500997
زهرا علیدادی

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