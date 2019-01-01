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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۸

مقام نظامی رژیم صهیونیستی:

نفوذ ایران در عراق در حال افزایش است

نفوذ ایران در عراق در حال افزایش است

یکی از مقامات اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد که نفوذ ایران در عراق رو به فزونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «تامر هیمن» مسئول سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در سخنان خود در کنفرانس تل آویو به افزایش نفوذ ایران در عراق اشاره کرد.

وی در ادامه مدعی شد که ایران به عراق به عنوان محل مناسبی برای تجمع نیروهای خود مانند سوریه می نگرد به ویژه آنکه نظامیان آمریکایی در حال خروج از سوریه هستند و این مسأله رژیم صهیونیستی را تهدید می کند.

هیمن تاکید کرد که نفوذ ایران به ویژه سپاه قدس در عراق در حال افزایش است.

شایان ذکر است که قدرت منطقه ای ایران همواره عامل ایجاد ترس و وحشت در میان مقامات رژیم صهیونیستی بوده است.

کد مطلب 4500999

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