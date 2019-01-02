زنگ خطر برای انقراض سنجاب ایرانی/ حفاظت ویژه انجام می شود

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: استان ایلام دارای ۶۴۰ هزار هکتار جنگل است که ۹۰ درصد از آن را درختان بلوط تشکیل می دهد و همین عامل باعث شده این استان یکی از مناطق مهم جانوری و گیاهی کشور باشد.

سالهاست جنگل های بلوط استان با مشکلاتی نظیر خشکسالی، آتش سوزی، خشکیدگی و...مواجه هستند و همین عوامل باعث شده علاوه بر تخریب جنگل های استان، حیات گونه های جانوری مثل سنجاب نیز در خطر باشد.

سنجاب ایرانی یکی از گونه های جانوری در استان ایلام است که با زیست در جنگل های زاگرس به حیات درختان بلوط کمک می کند اما این روزها زنگ خطر برای انقراض سنجاب به صدا درآمده است.

سنجاب ایرانی در ایلام لقب سنجاب بلوط کار به خود گرفته است، این گونه شاخص سلامت جنگل های بلوط است یعنی در هر جایی که این گونه وجود داشته باشد آن جنگل از سلامت کامل برخوردار است.

حالا چند سالی است که یک سری اتفاقات ناخوشایند باعث شده تا این حافظان کم حافظه جنگل های بلوط با خطر انقراض روبه رو شوند.

البته دردسرهای سنجاب فقط به این بلاها ختم نمی شود و افراد سودجویی هم هستند که برای اسارت گرفتن این پستاندار دست به هر کاری می زنند از سوزاندن درختان بلوط گرفته تا تبری که قطع زاگرس را نشانه گرفته است.

گونه ای ‌که در بازار مشتریان خاص خود را دارد که با قیمت های هنگفت و میلیونی هم خرید و فروش می شود.

سنجاب نقش مهمی در حفظ و احیای جنگل های بلوط دارد

یکی از محیط بانان محیط زیست استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غذای اصلی سنجاب ایرانی دانه های بلوط است، محل زندگی آن هم معمولا درختان کهنسال بلوط است.

سنجاب ایرانی علاوه بر تغذیه از میوه درختان بلوط نقش مهمی در حفظ و احیای این جنگل ها ایفا می کند رضا نصرالهی افزود: سنجاب ایرانی علاوه بر تغذیه از میوه درختان بلوط نقش مهمی در حفظ و احیای این جنگل ها ایفا می کند.

وی تصریح کرد: از ویژگی های سنجاب ایرانی ذخیره کردن دانه های بلوط در زیرخاک است که معمولا به امید این که زمستان فصل بی غذایی است از این دانه ها استفاده کند و هنگام زمستان معمولا جای بسیاری از دانه ها را فراموش می کند و همین امر باعث می شود که در فصل بهار این دانه ها جوانه زده و نهال های جدید بلوط را ایجاد کنند.

مهمترین دلایل انقراض سنجاب

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل محیط زیست استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مهمترین عوامل تهدید گونه سنجاب ایرانی می توان به آتش سوزی جنگل های بلوط، خشکسالی و از همه مهمتر حضور افراد به عنوان تفرج از جنگل های منطقه اشاره گرد که با ایجاد سروصدا در منطقه مهمترین فاکتور امنیت زیستی آنها را به هم بزنند.

اکبر محمدزاده افزود: با توجه به این که شهرستان ایلام فاقد فضای سبز کافی در داخل شهر است و سرانه فضای سبز مردم بسیار پایین است، بنابراین منابع طبیعی با هم اندیشی و همفکری کارشناسان منطقه جغاسبز به عنوان پارک جنگلی انتخاب کردند تا مردم از آن استفاده کنند.

طرح حفاظت ویژه از سنجاب ایرانی انجام می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره محیط زیست استان در راستای حفاظت از تنوع زیستی و جانوری استان برنامه حفاظت ویژه ای را برای سنجاب ایرانی در سال آینده در نظر دارد.

اسدالله هاشمی افزود: به دنبال این هستیم که این طرح را کارگروه آمایش سرزمین استان تصویب کنیم و یک برنامه حفاظتی اختصاصی در شورای برنامه ریزی استان برای ۵ سال آینده این گونه جانوری در استان طراحی شود.

وی با اشاره به اینکه در استان ایلام گونه های دیگری مثل خرس قهوه ای و پلنگ نیز نیز نیازمند حفاظت بیشتر هستند، گفت: تنوع زیستی و جانوری در استان بسیار بالاست و برای حفاظت این گونه ها مردم هم باید همکاری کنند.

هاشمی افزود: فرهنگ سازی برای حفاظت از گونه های جانوری استان که تعدادی از آنها حتی در کشور هم کمیاب هستند، ضروری است و محیط زیست با آموزش های لازم سعی دارد برای حفاظت این گونه های جانوری اقدام کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام بیان داشت: طی سال های گذشته متاسفانه صدمات زیادی به حیات وحش استان به دلایل مختلفی از جمله شکار وارد شده است.

با توجه به کم شدن جمعیت سنجاب ها در جنگل های استان ایلام اجرای طرح حفاظت از سنجاب می تواند این گونه زیبا و باارزش را از خطر انقراض نجات دهد.

استان ایلام دارای ۳۰۰ گونه جانور مهره دار، ۲۰۰ گونه پرنده است و بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع استان تحت حفاظت محیط زیست قرار دارند.

وجود جنگل ها و گونه های متنوع جانوری در استان ایجاب می کند امکانات و اعتبارات بیشتری برای حفاظت از آنها تخصیص داده شود، این استان به واسطه همین جنگل ها به عروس زاگرس شهرت گرفته است.